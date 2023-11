Za kaj Google plačuje? Ko konfigurirate novi iphone, bi vam Apple lahko ponudil, kateri iskalnik uporabljajte kot prednostnega na njegovem spletnem brskalniku Safari. Vendar tega ne stori, ampak vam preprosto avtomatično izbere Google. Seveda je mogoče v nastavitvah to spremeniti z nekaj premiki na ekranu (druge opcije so Yahoo, Bing, DuckDuckGo in Ecosia). Vendar se skoraj nihče ne ubada s tem. Tako Google nakazuje Applu vsako leto več milijard dolarjev, da bi zmanjšal možnost, da bi prihodki od reklam, ki se pojavljajo pri iskanju na iphonu, šli h kateremu drugemu podjetju kot Googlu.

Glede tega vprašanja lahko zavzamemo več različnih stališč. Lahko bi na primer rekli, da je Google zlobnež. A rečemo lahko tudi, da je to Apple. Namesto da bi uporabnikom omogočil izbiro, daje Googlu nekorektno prednost v zameno za visoko vsoto. Morda pa je Google v resnici žrtev. Odkar ima najboljši iskalnik, ga morajo podjetja, ki hočejo čim več ponuditi svojim kupcem, na vsak način izbrati. A namesto da bi Apple dal Googlu prednostni položaj brezplačno, ga izsiljuje z grožnjo, da bo prodal ta status boljšemu ponudniku. Nekdo lahko tudi reče, da Apple svojo moč, ki jo ima z monopolnim položajem edinega kupca, izrablja za omejevanje trgovine in izkrivljanje konkurence.

Lahko pa rečemo, da gre za običajni posel v ekonomiji pozornosti. Z velikanskimi investicijami ter z ustvarjalnostjo in iznajdljivostjo brez primere Apple nastopa kot najboljši dobavitelj strojne in programske opreme v vrednostnih verigah. Po zaslugi njegovih prizadevanj imamo zdaj platformo iOS, mogočni motor za osvoboditev ljudi, ki nam je omogočil izjemno dragocen dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter do tehnologij zabave.

Zakaj Apple ne bi zaračunal, kolikor hoče

Ne le da je treba takšno domiselnost finančno nagraditi, ampak mora takšna nagrada služiti tudi širšemu namenu, tako da spodbuja sedanje in bodoče inovatorje, da se osredotočajo na ustvarjanje produktov in storitev, ki so dejansko koristni, ne pa da se spuščajo v družbeno škodljive aktivnosti, kot so prevare s kriptovalutami. Pri iphonu gre za enega od produktov, ki ga Apple lahko prodaja. A podjetjem, ki so za to pripravljena plačati, lahko prodaja tudi pozornost uporabnikov iphona. Zakaj Apple ne bi zaračunal, kolikor hoče, za zagotavljanje te storitve?

Navsezadnje lahko kdo v prid uporabnikom to, da bi imeli na razpolago izbiro, argumentira tako, da se zavzema za enake konkurenčne pogoje med iskalniki. Če ima Google najboljši iskalnik, lahko dobi na trgu 60-odstotni delež, vsak od štirih drugih pa 10-odstotnega. Kaj pa, če se uporabniki, ki niso dobro informirani ali nepozorni, ne da bi hoteli, odločijo za slabšo storitev? Celotna uporabniška izkušnja v resničnem svetu bi bila tako razvrednotena v prid abstraktnih »enakih konkurenčnih pogojev«.

Vsako od teh stališč je mogoče zagovarjati, a dragi odvetniki in ekonomisti so že prejeli visoke vsote, da bi te argumente še izbrusili in zagotovili dodatna dejstva, ki bi jih potrjevala. Ko gre za določitev, katero mnenje je najbolj v skladu z dejstvi ali logično prepričljivo, hudič tiči v podrobnostih. Navsezadnje gre za zapletena vprašanja. Kako deluje človekova pozornost oziroma kdo ima pravico, da jo usmeri nase, jo usmerja ali iz nje pridobiva podatke?

V zgodnjem obdobju moderne Poljske so imeli plemiči pravico, da so izvajali nadzor nad svojimi tlačani in pridobivali bogastvo, ki so ga ti proizvajali s svojim delom na poljih. Če je tlačan zbežal, so ga kozaki ulovili in pripeljali nazaj za majhno plačilo. Ni presenetljivo, da nekateri komentatorji o naši sedanji dobi govorijo kot o svitu »tehnofevdalizma«.

Vendar se mi to ne zdi pravi izraz in skrbi me, da nas bo vodil k uporabi napačnih analogij, ko poskušamo bolje razumeti, kako deluje ekonomija pozornosti in informacij. Moj problem je, da se ne morem spomniti boljše metafore. Razvoj takšnega modela bi lahko bil prvi korak k natančnejšemu dojemanju sveta, ki smo ga ustvarili.

J. Bradford DeLong, profesor ekonomije na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju, je bil pomočnik finančnega ministra ZDA v času Clintonove administracije.