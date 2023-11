#intervju Siddharta - spomini na album Rh-:Žarek svetlobe v dobi negativnosti

Leta 2003 je skupina Siddharta zabeležila dva velika mejnika. 13. septembra je na stadion za Bežigradom privabila več kot 30 tisoč ljudi in odigrala največji koncert kakšne slovenske zasedbe v zgodovini. In, seveda, izdala je svoj tretji, težko pričakovani in koncu tudi izredno odmevni in uspešni album Rh-. Evforija okoli skupine je v drugi polovici leta 2003 dosegla vrhunec. Vse okoli Siddharte je šlo samo navzgor: ambicije, proračuni, število oboževalcev, tudi mednarodna prepoznavnost.