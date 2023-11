#intervju Nina Persson, glasbenica: Slave nisem pričakovala, niti me ni zanimala

Kariera Nine Persson, pa naj se sliši še tako nenavadno, je eno samo bežanje pred slavo, ki jo je prehitela sredi devetdesetih let. Nina se namreč nikoli ni mogla navaditi na soj žarometov, ki so bili usmerjeni neposredno nanjo kot pevko švedske poprockovske senzacije The Cardigans. Povpraševanje po skupini v tistem času je bilo namreč tako veliko, da so morali zaradi izčrpanosti zavrniti naročilo producentov filma o Jamesu Bondu za naslovno pesem. »Nismo več zdržali, zato smo po albumu Gran Turismo (1998) skoraj načrtno snemali komercialno manj privlačne albume,« pravi danes. Sočasno je Nina zavila tudi na uspešno samostojno pot ter postala ena najbolj iskanih pevk v popularni glasbi, ki se je tu pa tam preizkusila tudi v bolj zahtevnih žanrih modernega folka in jazza. Najprej se je skrila pod imenom »samostojne« skupine A Camp, v zadnjem desetletju pa je svoje ime končno odtisnila na naslovnico albuma ter se spet povezala s člani ponovno prebujene skupine The Cardigans, vendar je zadeva, kar se slave tiče, tokrat precej bolj znosna in obvladljiva.