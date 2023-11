Najuspešnejše smučarske znamke

Sezona 2023/2024 svetovnega pokala v alpskem smučanju se je malce sramežljivo že začela, in čeprav o snegu in snežni odeji ne govorimo tako kot davnega leta 1967, ko so se tekmovanja začela, je jasno, da bodo večino programa izpeljali, če drugega ne, zato da bodo zadovoljili bogate pokrovitelje, ki zagotavljajo denar. Na današnji lestvici smo razvrstili podjetja, ki izdelujejo smuči. Rezultati so seštevek točk moških in žensk za svetovni pokal iz lanske sezone (2022/2023), letos je za takšne preglede še prezgodaj. Znotraj lestvice bomo dodali še, kako so se posamezne znamke uvrščale posebej v ženski in posebej v moški konkurenci, pa tudi v konkurenci posameznih disciplin. Razlike med najboljšimi tremi in preostalimi so zelo velike. Mimogrede, izpustili smo smučarsko znamko Van Deer v lasti Marcela Hirscherja, za katero je lani nastopal Henrik Kristoffersen. Njihove smučke so bile zaradi kršenja pravil o reklamiranju prekrite s črno barvo. Podatke smo črpali na (malce površni) uradni strani svetovne smučarske organizacije.