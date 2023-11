Poslanki naj bi postalo slabo, potem ko je pila iz kozarca na senatorjevem domu v Parizu. Z njim po navedbah tožilstva ni bila v razmerju, laboratorijske analize pa so pokazale, da je žrtev zaužila ekstazi, zaradi česar je nato vložila kazensko ovadbo.

Preiskovalci so 66-letnega senatorja Joela Guerriauja aretirali in med preiskavo njegovega doma našli omenjeno prepovedano drogo. Senator ni upravičen do poslanske imunitete, je sporočilo tožilstvo in se pri tem sklicevalo na zakonodajo glede ujetja pri dejanju. Grozi mu do pet let zapora in denarna kazen v višini 75.000 evrov, poroča britanski BBC.

Odvetnica poslanke je sporočila, da je Josso še vedno v šoku. Pojasnila je, da je poslanki postalo slabo, ko je spila kozarec šampanjca in videla senatorja, kako je »v predalu v svoji kuhinji zgrabil majhno plastično vrečko, v kateri je bilo nekaj belega«. Guerriaujev odvetnik pa je opozoril, da je resnica »daleč od nespodobne interpretacije, ki jo je mogoče razbrati iz prvih medijskih prispevkov«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoski minister za ekološki prehod Christophe Bechu, ena od vodilnih oseb v desnosredinski stranki Horizons, katere član je tudi Guerriau, je medtem danes naznanil, da se bodo člani stranke sestali v soboto in razpravljali o incidentu. Ob tem je dodal, da bodo senatorja izključili iz stranke, če se obtožbe izkažejo za resnične.