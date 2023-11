Po pojasnilih Boštjana Valenčiča so se člani Društva državnih tožilcev Slovenije konec septembra sestali na izrednem občnem zboru v Ljubljani ter razpravljali o materialnem položaju državnega tožilca, njegovi vlogi v družbi in nadaljnjih korakih društva v primeru neizvršitve ustavne odločbe glede sodniških plač. Ustavno sodišče je junija namreč presodilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da mora neustavnost odpraviti do januarja prihodnje leto.

»Razpravljajoči člani so predstavili svoja stališča, ki jih je mogoče strniti v izpostavljeno zahtevo članstva glede realizacije citirane ustavne odločbe z dnem 3. 1. 2024, in sicer na način, da bodo v celoti odpravljena plačna nesorazmerja,« je pojasnil Valenčič.

Na zboru so v zvezi s tem sprejeli več sklepov, tudi sklepa, da v primeru neuresničitve ustavne odločbe ustanovijo delovno skupino za pripravo tožb, in sklep o pripravi in organizaciji stavke, kot jo omogoča zakon o državnem tožilstvu.

V društvu pa odločno vztrajajo tudi pri uveljavitvi že podpisanega plačnega dogovora s strani sodnikov in državnih tožilcev. "V primeru neizvršitve ustavne odločbe bomo uporabili vsa pravna sredstva ter obvestili mednarodne organizacije," je zapisal Valenčič.

V društvu podpirajo tudi prizadevanja Slovenskega sodniškega društva glede uresničitve odločbe ustavnega sodišča, saj ocenjujejo, da je materialni položaj sodnikov neustrezen in ne odslikava funkcije, ki jo opravlja sodna veja oblasti, je še dodal Valenčič.