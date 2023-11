Na vzhodnem bregu Dnepra še naprej potekajo siloviti spopadi, je sporočila ukrajinska vojska in dodala, da si je zagotovila nadzor nad več mostišči. Te bi v prihodnje lahko uporabila kot odskočno desko za nadaljnje napredovanje v regiji. »Trenutno potekajo diverzantske, napadalne in izvidniške operacije,« je še dodala vojska.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da so ukrajinskim silam ob reki Dneper zadale velike izgube. »Sovražnik je na zahodnem bregu Dnepra in je med poskusi izkrcanja na otoke izgubil več kot 460 vojakov, dva tanka in 17 vozil,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodalo ministrstvo.

Ruske in ukrajinske sile so že eno leto v utrjenih položajih na nasprotnih bregovih Dnepra. Lokalni predstavniki, ki so jih nastavile ruske oblasti, so ta teden sporočili, da se je nekaj ukrajinskim vojakom uspelo prebiti na vzhodni breg, kjer pa so jih obdale ruske sile, ki jih obstreljujejo.

Rusi napredujejo na na vzhodu države

Ruske sile pa napredujejo na vzhodu države pri Avdijivki, je v četrtek sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Prepričani so, da skuša Rusija obkoliti mesto, obstaja pa tudi možnost, da jim bo uspelo prevzeti nadzor nad kemično tovarno, kjer proizvajajo koks in druge kemikalije. To bi predstavljajo močan udarec za Ukrajino, saj bi otežilo oskrbo sil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Razmere se spreminjajo tudi na Črnem morju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so se ruske sile umaknile z zahodnega dela Črnega morja v vzhodni del. »Rusija ne more več izkoriščati Črnega morja kot odskočno desko za destabilizacijo drugih regij v svetu,« je dodal Zelenski.