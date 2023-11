Čeprav so pri novomeški Krki po preboju v ligo ABA v lanski in pred začetkom letošnje sezone poudarjali, da želijo to pot drugačno zgodbo brez trepetanja za obstanek, je po 7. krogu jasno, da temu ne bo tako. Domača poraza proti Zadru in Ciboni sta Novomeščane pahnila na dno lestvice jadranske lige, ki si ga delijo z Mornarjem, proti kateremu so v Baru prav tako klonili. Situacija je povsem jasna tudi trenerju Gašperju Okornu, ki kljub vsemu poudarja, da si bo Krka tako ali drugače na koncu sezone izborila obstanek.

Slab signal

»Predvsem tekmi proti Zadru in Ciboni v domači dvorani sta bili veliki razočaranji. Nismo delovali kot moštvo. Padli smo na testu. Lahko, da je bil pritisk na igralcih nekoliko večji, ker smo na teh dveh obračunih računali na uspeha, a če pokleknejo na prvi oviri, je to slab signal. Začetek sezone z zmago proti FMP je bil obetaven. V Baru smo sami zapravili že dobljeno tekmo proti Mornarju. Po sedmih krogih sem potihem računal na tri uspehe, zadovoljen bi bil tudi z dvema. A smo daleč od tega. Zdaj smo si postavili tudi tarče na hrbte, saj nas vsi gledajo kot glavnega kandidata za izpad. In tudi smo, od tega ne gre bežati. Ne smemo se skrivati pred dejstvom, da nas čaka borba za preživetje,« je povsem odkrit trener Krke Gašper Okorn, ki je zadnjo predstavo proti Ciboni označil za sramotno. Novomeščani so proti Zagrebčanom v dvorani Leona Štuklja zmogli le 54 točk in klonili z 18 točkami razlike.

Bolje sicer Krki kaže v državnem prvenstvu, po sedmih krogih prvega dela so še edini brez poraza. A na zadnjih tekmah proti Podčetrtku in Šentjurju so se rešili čudežno. »Veliko dejavnikov je pripeljalo do tega, da smo trenutno v veliki krizi. Potrebno bo zavihati rokave in zagrabiti za delo, druge rešitve ni,« je jasen Okorn, ki za nastalo situacijo ne želi iskati izgovorov. A kljub temu ne gre spregledati dejstva, da dolenjsko moštvo znova, kot že velikokrat v zadnjih sezonah, mučijo številne poškodbe. »Smo ekipa, ki mora biti v popolni postavi, če želi biti konkurenčna. Takšna je realnost Krke. Ušteli smo se z nakupom Zene Edosomwana, od njegovega odhoda pa smo na tržnici in iščemo okrepitev pod obročema. Imamo denar, a enostavno ni ustreznega igralca, poleg tega pa nismo edini, ki iščemo visokega posameznika. Lahko bi vzeli nekoga samo za številko in tvegali, a nisem pristaš tega. Ob tem nas stalno mučijo poškodbe. Že nekaj časa smo brez Jairusa Hamiltona, ki je prejel močan udarec v mečno mišico na tekmi v Škofji Loki. Kazalo je, da bo odsoten več mesecev, a na srečo temu ni tako. Vsaka odsotnost se nam močno pozna,« pojasnjuje Okorn.

V trenutni situaciji Krka trpi ob ritmu dveh tekem na teden, posledično pa v državnem prvenstvu bolj kot na rezultat gleda na razporeditev minutaže. »Marsikdo se sprašuje, kako lahko Krka komaj premaga Podčetrtek in Šentjur. Preprosto, gledati moramo, da devetim, desetim igralcem, ki jih imam na voljo, razporedimo minute. V trenutku, ko se tega ne bomo držali, bomo plačali še višjo ceno. Ob vsem skupaj pa zmanjkuje tudi časa za pripravo. A ne želimo jokati. Že pred sezono smo vedeli, da bo tako. Plujemo, kot plujemo. A poudaril bi rad nekaj. Tudi, če bomo klonili na 15 tekmah zapored, ne bomo popuščali in ne bomo odnehali. Preteklosti se ne da spreminjati, lahko pa se prihodnost. Trdim, da si bo Krka ne glede na vse na koncu izborila obstanek v ligi ABA.«

Mega favorit

Priložnost za drugo zmago v ligi ABA bodo imeli košarkarji Krke v nedeljo, ko bodo v 8. krogu ob 12. uri gostovali v Beogradu pri mladi zasedbi Mege, ki ima v svojih vrstah drugega strelca tekmovanja Nikolo Topića. 18-letni košarkar je sicer član Crvene zvezde, ki ga je za eno sezono posodila. »Mega ima odlično mlado moštvo, ki je ugnalo Partizan in razbilo Mornar v Baru. Za nekatere izjemno nadarjene posameznike bomo šele slišali v prihodnosti. Igrajo izredno agresivno in niso samo nadarjeni, temveč tudi kakovostni. Čaka nas težka tekma. Tako kot vedno moramo dati maksimum in izkoristiti vsako minimalno možnost, ki bi nam jo lahko nasprotnik ponudil za presenečenje.«

Liga ABA, 8. krog: Split – Zadar, S. centar – Cibona oboje drevi, jutri ob 17. uri: Igokea – Budućnost, ob 19. uri: Borac – FMP, nedelja ob 12. uri: Mega – Krka, ponedeljek ob 17.30: Olimpija – Partizan, ob 20. uri: C. Zvezda – Mornar.