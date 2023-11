Parkiral sredi ceste

Če je kdo čisto zares pričakoval, da na praznik vina, na katerega častimo še goske, race, drugo perjad, mlince in rdeče zelje, v prometu ne bo pijanih voznikov, je bodisi resnično naiven bodisi tudi sam rad nagne kak kozarček ali dva. Mrtvih, na srečo, na ta dan ni bilo, so pa policisti zabeležili tudi za slovenske razmere nekaj nevsakdanjih primerov. Na avtocesti so ulovili konkretno pijanega moškega, ki je divjal s hitrostjo 240 km/h, okoli dva pomila (gre za trikratno preseženo še dovoljeno mejo za volanom) pa namerili še številnim drugim voznikom. Devetnajstletnik, podmazan z alkoholom, je zapeljal v potok, dan za njim pa se je opita voznica z avtom vred zvrnila v obcestni jarek. V petek zvečer so na cesti pred Dekani našli parkiran avto, v njem je bil vidno pijan moški, ki vseeno ni bil najbolj razpoložen za pogovor s policisti. Avto je bil prižgan, vključen je bil smerokaz. Gospoda so pospremili na varno.

Hiše in avti na poti …

Zelo slabo se je za volanom (sicer povsem trezen!) znašel tudi fant, ki so mu v noči s petka na soboto krški policisti zasegli avtomobil. No, verjetno ga niso zaplenili njemu, temveč njegovi mami ali očetu. Mladeniču nespretnosti ne gre zameriti, saj zaradi mladoletnosti sploh še ni mogel opravljati izpita, za vožnjo pa – sodeč po nočnih avanturah – ni ravno najbolj nadarjen. In kaj sploh je storil ta nesrečni otrok? Prvič je v drug avto trčil že na dvorišču hiše, ko se je trudil vzvratno zapeljati na travnik in lokalno cesto. Tam se je najprej zaletel v hišo, potem še v drug avto. To ga ni ustavilo. Nadaljeval je vožnjo »rikverc«, se zaletel še v kmetijski objekt in trčil v še en avto, parkiran pod nadstreškom! Na srečo se je pot zanj tam končala. In na srečo jo je odnesel brez hujših posledic. V uredništvu mu svetujemo, naj se morebiti odloči za kako drugo prevozno sredstvo. Najraje za »pešforda«.

Piščančki in drva v blatu

Morda omamljeni od alkohola, drog ali zgolj adrenalina, ki se je pretakal po njihovih žilah, so se nepridipravi znova odpravili na tatinske pohode. Teličke, krave, koze, ovce, divje svinje, zajce in pse so tokrat pustili pri miru, so pa v bližini Šmarjeških Toplic s pašnika odnesli kakih 50 piščancev, s čimer so njihovega lastnika oškodovali za več kot tisoč evrov. Če bi uspeli »operacijo« uspešno dokončati, bi bila izguba za lastnika odtujenih drv zagotovo veliko višja. Neznanci so v enem od brežiških gozdov (ki ni bil njihov!) namreč posekali in nažagali za kubik drv, jih naložili na prikolico in skušali pobegniti. A ker karma očitno včasih res deluje, so obtičali v blatu, prikolico z lesom pustili tam, sami pa pobegnili.

Pretresen šampanjec

V osrčju francoske vinske regije Šampanja so policisti v soboto skoraj čisto po filmsko lovili dva tovornjaka, polna steklenic šampanjca v vrednosti 600 tisoč evrov. Tatovi so ju v podjetju v bližini kraja Reims ukradli eno noč prejšnji vikend, v njiju pa je so bile steklenice ene najbolj prestižnih znamk šampanjca na svetu - Moët & Chandon. Ker sta bila tovornjaka opremljena z GPS tehnologijo, ju je policija uspela izslediti. Odvil se je lov nanju, tatovi so se zasledovalcev skušali znebiti z ostrim zaviranjem in vijuganjem. Policiji je uspelo ustaviti enega od tovornjakov, voznik je skočil iz njega, pobegnil v bližnji avto, ki je oddrvel dalje. Voznik drugega je z avtoceste zavil pri naslednjem izvozu in ga pustil v bližini, kakšnih dvajset kilometrov pred Parizom. Tudi njemu se je uspelo izmuzniti organom pregona. Preiskava še poteka. Vse steklenice so bile nedotaknjene, morda le nekoliko pretresene.

Radodaren s tujim denarjem

V teh modernih časih je težko biti trgovec, mesar, kuhar, bankir. Tudi poštar. Delo je stresno, naporno, hitro se prestopi mejo izgorelosti. O takih primerih zadnja leta beremo vsak dan. Paziti je treba tako na fizično kot na psihično stanje. In tako se je morebiti razmišljal mladi poštar Nikolo iz bosanske Bijeljine, ki se je »samozdravil« z alkoholom ali pa skušal preventivno opraviti s kasnejšimi morebitnimi nevšečnostmi. En dan je – že čisto opit – vstopil v lokal, vse povprek častil runde, kar naenkrat pa začel deliti tuje pokojnine, ki jih še ni uspel dostaviti na prave naslove. Sprožil je prepir, ta je podžgal pretep, Nikola pa pa se je znašel v družbi policistov. Njegova robinhoodovska poteza se ni najbolje obnesla, sploh ker je ta junak kradel bogatin in dajal revnim, ne pa skorajda obratno … In čisto mimogrede – ali res nekje še obstajajo kraji, kjer penzije raznaša poštar?