Incident se je zgodil v četrtek v rezidenci predsednice v Kišinjovu. Glede na posnetke se je trojica sprehajala po dvorišču, nakar je Sandu od zaposlenega sprejela svojega psa Codruta in ga pobožala. Od zadaj se jima je približal Van der Bellen, ki ga je skušal pozdraviti. Pes se je sprva prestrašeno ulegel, nato pa skočil in avstrijskega predsednika ugriznil v roko ter ga lažje poškodoval, poročajo avstrijski mediji.

The dog of Moldovan President Maia Sandu bit the finger of Austrian President Alexander Van der Bellen, who arrived in Chisinau. pic.twitter.com/UBiaZJP9Kr