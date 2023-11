(Nedeljski dnevnik) #foto Pranje umazanega perila v Ljubljanici

Ko je Jože Plečnik na začetku tridesetih let 20. stoletja urejal porečje Gradaščice v Ljubljani, se je v tej reki še vedno pralo perilo. Zato je na obeh njenih bregovih oblikoval široki betonski stopnišči, ki ju je namenil krakovskim in trnovskim pericam. Lani, v letu, ko smo zaznamovali 150 let rojstva velikega arhitekta, je ljubljanska občina Plečnikovi perišči v Trnovem prenovila. O poklicnem pranju perila v okolici Ljubljane, eni najstarejših uslužnostnih obrti pri nas, je v Slavi vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvasor.