Zaradi izpada komunikacij in interneta so tudi ustavili odhod ranjencev, tujcev in Palestincev z dvojnim državljanstvom iz Gaze prek mejnega prehoda Rafa na jugu, je sporočil neimenovan varnostni vir v Egiptu.

Po navedbah katarske televizije Al Jazeera je bilo v enem od izraelskih zračnih napadov na območje begunskega taborišča Džabalija na severu Gaze ubitih najmanj 11 Palestincev, v napadu vzhodno od mesta Han Junis na jugu enklave pa še najmanj deset.

Izrael prevzel nadzor nad zahodnim delom mesta Gaza

Izraelski obrambni minister Galant je pred tem v četrtek sporočil, da je vojska prevzela nadzor na zahodnim delom mesta Gaza. »Začela se je naslednja faza,« je napovedal, ne da bi pojasnil, kaj natanko misli s tem. Po njegovih besedah sicer izraelska vojska operacije v Gazi nadaljuje z natančnostjo in odločnostjo.

Izraelska vojska medtem nadaljuje s preiskovanjem bolnišničnega kompleksa Al Šifa, kjer je, kakor trdi, odkrila vojaško opremo, poveljniške in nadzorne centre Hamasa ter informacije in posnetke o talcih, ki jih je gibanje zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra. Galant je omenjeno označil za »pomembne najdbe«.

Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi so izraelske sile v bolnišnici uničile radiološki oddelek, oddelek za opekline in oddelek za dializo. Prav tako naj bi zasliševale zdravnike, paciente in razseljene, ki so se zatekli v bolnišnico.

V Al Šifi so tudi našli posmrtne ostanke vojakinje, ki naj bi bila ena od talk Hamasa. Gre za Noo Marciano, 19-letno vojakinjo, katere smrt je izraelska vojska sicer potrdila že v torek. V današnji izjavi je sporočila, da so njeno truplo vojaki izvlekli iz objekta ob bolnišnici Al Šifa. Po navedbah Hamasa je bila vojakinja ubita v izraelskem obstreljevanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZN: Civilisti v Gazi se soočajo z neposredno grožnjo stradanja

Civilisti v Gazi se soočajo z neposredno grožnjo stradanja, je v četrtek opozorila direktorica Svetovnega programa za hrano (WFP) Cindy McCain. V tej agenciji ZN upajo na odprtje še enega mejnega prehoda z Gazo, saj da količina hrane, ki vstopa v oblegano palestinsko enklavo, pokrije zgolj sedem odstotkov dnevnih potreb tamkajšnjega prebivalstva.

»Zaradi bližajoče se zime, nevarnih in prenatrpanih zavetišč ter pomanjkanja čiste vode se civilisti soočajo z neposredno možnostjo lakote,« je v izjavi bila neposredna direktorica agencije s sedežem v Rimu.

McCain od začetka izraelske blokade Gaze opozarja na pomanjkanje, s katero se sooča več kot dva milijona Palestincev. Znova je poudarila, da je nemogoče zagotoviti ustrezno količino hrane z zgolj enim odprtim mejnim prehodom.

Omejene količine hrane in vode v Gazo lahko vstopajo le skozi mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom, ki je edini prehod, ki ni pod nadzorom Izraela. Zaradi pomanjkanja goriva je oteženo tudi dobavljanje hrane znotraj enklave, še opozarja WFP.

V ofenzivi na Gazo, ki so jo izraelske sile sprožile 7. oktobra v odgovor na smrtonosne napade palestinskega gibanja Hamas na ozemlju Izraela, je bilo doslej ubitih 11.470 ljudi, več kot 29.000 je ranjenih.

Izraelske sile so po navedbah ZN v tem času poškodovale ali uničile najmanj 11 pekarn, zaradi pomanjkanja goriva, vode in nafte pa od prejšnjega tedna ne deluje niti ena pekarna na severu enklave.

Izraelska vojska vdrla v osrednjo bolnišnico v Dženinu

Izraelska vojska naj bi ponoči izvedla več novih racij na zasedenem Zahodnem bregu. V Dženinu so vojaki vdrli v osrednjo bolnišnico Ibn Sina, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa. V domnevnem napadu izraelskega drona so bili v istem kraju ubiti trije ljudje, najmanj 14 pa je ranjenih, poročajo palestinski viri.

Okoliščine teh smrti so zaenkrat sicer nepojasnjene. Po navedbah tiskovne agencije Reuters, na katero se sklicuje britanski BBC, so bili trije Palestinci ubiti v napadu izraelskega brezpilotnega letalnika. Izraelska vojska je kasneje sporočila, da je bilo v taborišču v nočni operaciji ubitih pet oboroženih ljudi. Ni jasno, ali gre za isti ali ločen incident.

Več palestinskih virov je poročalo, da so izraelski vojaki vstopili v bolnišnico Ibn Sina in prisilili tamkajšnje zdravstvene delavce, da jo zapustijo. Po navedbah katarske televizije Al Jazeera so jih približno eno uro zasliševali, nato pa izpustili.

Omenjena bolnišnica se nahaja na območju begunskega taborišča Dženin, kjer je izraelska vojska redno posredovala še pred napadi gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra. Da je izraelska vojska vstopila v taborišče, je poročala tudi francoska tiskovna agencija AFP.

Racije je izraelska vojska po poročanju Wafe izvedla tudi v mestu Ni'lin blizu Ramale, ki leži okoli sto kilometrov južno od Dženina. Tam naj bi pridržala najmanj 28 ljudi, navaja BBC.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da so bili v streljanju na kontrolni točki v mestu Hebron, prav tako na Zahodnem bregu, ubiti štirje ljudje, domnevno trije »teroristi Hamasa« in izraelski vojak. Ubiti borci Hamasa naj bi načrtovali strelski napad na izraelsko vojsko.

V času najnovejše zaostritve konflikta je izraelska vojska po navedbah Palestincev na Zahodnem bregu prijela več kot 2000 ljudi. Izraelska vojska trdi, da jih je prijela več kot 1400 in da jih je večina povezanih s Hamasom. V racijah in spopadih je bilo ubitih najmanj 180 Palestincev in trije Izraelci. Vse več pa je tudi poročil o nasilju judovskih naseljencev nad Palestinci.

Na vse večjo nevarnost, da se vojna z območja Gaze razširi na zasedeni Zahodni breg, v četrtek opozoril visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk.