(Nedeljski dnevnik) Irena Rotar, neodvisna aktivistka samooskrbe: Slovensko hrano je bilo bogokletno propagirati

Irena Rotar je bila in ostaja prvo ime in največja glasnica samooskrbe pri nas. Tako je že skoraj dvajset let, ko je leta 2006, v času, ko je veljalo prepričanje, da ne potrebujemo lastnih virov hrane, s somišljeniki ustanovila Eko civilno iniciativo Slovenija oziroma Ekoci, ki si z različnimi akcijami prizadeva za povečanje samooskrbe Slovenije. Toda Rotarjeva se pomena samooskrbe ne zaveda le kot neodvisna aktivistka, temveč si je za večji delež slovenskih izdelkov in hrane v trgovinah prizadevala še, ko je delovala v sistemu, kot poimenuje svojih 40 let dela v agroživilski panogi pri skoraj vseh največjih slovenskih trgovcih.