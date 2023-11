Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo dogodka.

Streljal na paciente na sprehodu

Dogodek so potrdili tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, od koder so sporočili, da je v četrtek nekaj minut po 17. uri storilec, domnevno z zračno puško, streljal na paciente oddelka za psihiatrijo, ki so bili na sprehodu na dvorišču oddelka.

Kot je pojasnil predstojnik mariborske psihiatrije Jure Koprivšek, je strelec pozneje streljal tudi na varnostnika oddelka, ki je preverjal, ali so vsi pacienti evakuirani v stavbo oddelka. Varnostnik pri tem ni bil poškodovan, so pa lažje poškodbe utrpeli štirje pacienti, enega od njih so napotili na dodaten pregled v travmatološko ambulanto.

»Po incidentu smo do nadaljnjega zaradi zagotavljanja varnosti pacientov izhode na dvorišče oddelka za psihiatrijo preklicali,« je dejal Koprivšek in dodal, da v preiskavi sodelujejo z mariborskimi policisti, do zaključka postopka in izsledkov preiskave s strani policije pa dodatnih informacij ne morejo podajati.