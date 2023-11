#intervju Bojana Šaljić Podešva, skladateljica: Ekološko okolje za človekovo uho

Skladateljica Bojana Šaljić Podešva komponira elektroakustično glasbo, ki ji dodaja živo elektroniko, akustične inštrumente in vokal, pri tem pa premišljuje filozofske podstati človeka v družbi. Zvok je zanjo energijska entiteta, ki vpliva na poslušalca fizično in mentalno. Rekli bi lahko, da ustvarja »komorno elektroniko«. Tik pred izvedbo je njena druga komorna opera Ko sem še, nastala v koprodukciji Slovenskega komornega glasbenega gledališča in Cankarjevega doma, premiera bo v soboto v Štihovi dvorani CD.