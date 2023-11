Hubert Hurkacz je po odpovedi Grka Stefanosa Cicipasa vendarle dočakal svojo priložnost na sklepnem teniškem mastersu sezone v Torinu. Poljak je z igro dokazal, da na trdi podlagi sodi med najboljših osem igralcev na svetu, a bil proti prvemu igralcu sveta vendarle neuspešen. Novak Đoković je namreč še tretjič v skupinskem delu igral tri nize, drugič pa je zmagal, tokrat s 7:6 (1), 4:6, 6:1. Srb je za uvrstitev v polfinale trepetal do konca, saj je bil odvisen od razpleta sinočnjega dvoboja med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Dancem Holgarjem Runejem. Zanesljiv polfinalist je bil zgolj Sinner, in sicer kot prvi Italijan v zgodovini sklepnih teniških mastersov.

Prvi igralec sveta Hubertu Hurkaczu v sedmem medsebojnem dvoboju ni prepustil prve zmage, kot je to storil dva dneva pred tem, ko je v epskem dvoboju priznal premoč Janniku Sinnerju. Đokovićeva statistika je neverjetna tudi na sklepnih mastersih, saj se je v 16. nastopu dvanajstič uvrstil v polfinale. S šestimi zmagami je najuspešnejši skupaj z Rogerjem Federerjem. »Vsaka zmaga na sklepnem mastersu je garaška in takšna je bila tudi ta. Po dveh dolgih dvobojih morda res nisem imel toliko energije, kot bi si želel, a sem imel veliko želje,« je povedal Novak Đoković.

Medvedjev prvi polfinalist

V Rdeči skupini je prvi polfinalist postal Daniil Medvedjev, ki je sicer v dveh nizih dobil precej izenačeni dvoboj proti Alexandru Zverevu. Tekma bi se lahko obrnila tudi v prid Nemca, saj so predvsem v prvem nizu odločale malenkosti, v drugem pa je Rus tekmecu odvzel servis v deseti igri ter se veselil druge zmage v skupini. Ker je Medvedjev ugnal Zvereva v dveh nizih, si je že zagotovil polfinalno vstopnico, medtem ko bo jutri znano, kdo si bo priboril drugo. Zanjo se borita Španec Carlos Alcaraz in Alexander Zverev, ki ima na papirju lažje delo proti Rusu Andreju Rubljovu. A tudi v primeru zmage ni nujno, da se bo Zverev uvrstil v polfinale.

»Najlepše v našem športu je dobiti takšen dvoboj, kot sem ga proti Zverevu. Tekmec je imel priložnosti, da prvi niz obrne v svoj prid, a jih ni izkoristil. To mi je dalo dodatni zagon. Žal lahko povem, da sem precej več takšnih dvobojev v svoji karieri izgubil, a zadnjega sem dobil, zato se veselim naslednjih preizkušenj,« se je veselil zmage Daniil Medvedjev, ki se bo jutri popoldan pomeril proti Carlosu Alcarazu.

Nadal potrdil vrnitev

Danes je v teniškem svetu odmevala vest, da je Rafael Nadal tudi uradno potrdil, da se vrača na igrišča. S spletnimi objavami je v zadnjih tednih to nakazoval, a dejal, da se zaenkrat precej bolje počuti v telovadnici kot na teniškem igrišču. »Trenutno sem v fazi življenja, ko se počutim zelo dobro. Z gotovostjo lahko rečem, da se bom vrnil na teniška igrišča, ne vem pa še, kdaj. Treniram lahko z vse večjo intenziteto, kar je pogoj za vrnitev,« je iz vadbenega centra v Barceloni sporočil Rafael Nadal. »Res je, da sem po poškodbi pomislil, da morda nikoli več ne bom držal teniškega loparja na profesionalni ravni. A sem znova našel toliko energije, da sem se pripravil do vrhunskega nivoja. Lahko rečem, da je za mano še ena zmaga,« je pojasnil zmagovalec 22 turnirjev največje četverice, ki je nazadnje igral januarja na OP Avstralije.