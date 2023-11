Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se bo začela konec prihodnjega tedna z dvema tekmama v skakalnem centru Ruka pri Kuusamu na Finskem. Slovenski selektor Robert Hrgota je imel zahtevno nalogo, da določi ekipo za prvi dve prizorišči v Kuusamu in Lillehammerju, saj najboljše reprezentance od letos lahko nastopijo le s po petimi skakalci, potem ko so v preteklosti s šestimi. Velenjčan, ki si je dom ustvaril na Gorenjskem, je odločil, da bodo v torek na sever Evrope, kjer so že prave zimske razmere, odpotovali Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter in Domen Prevc ter Žiga Jelar.

Slovenci prve skoke na snegu načrtujejo v sredo

»Po dolgi in čustveni lanski sezoni so imeli fantje malo več časa, ki so si ga vzeli zase. Čeprav rezultati na tekmah poleti niso bili najboljši, smo zdaj tam, kjer si želimo biti. Veselimo se odhoda v Finsko, da se sezona, ki bo krajša, a nič lažja, začne,« je povedal selektor Robert Hrgota pred sezono, ki bo imela tri vrhunce: novoletno turnejo, svetovno prvenstvo v poletih konec januarja na Kulmu in finale na letalnici v Planici. »Veselimo se izzivov z veliko vrhunci. Vedno si letvico postavimo visoko. Povsod si želimo biti med najboljšimi. Na poletih vedno sodimo v ožjih krog favoritov,« je dodal Hrgota. Veliko pozornosti je namenil spremembam v opremi, saj so nova pravila zdaj takšna, de je krivulja leta višja, hitrosti ob pristanku pa večje, kar vpliva na zmanjšanje varnosti. Slovenci so sklepne priprave opravili na skakalnicah z ledeno zaletno smučino v Kranju in Planici, kjer je en trening odpadel zaradi poplav, sicer pa so simulirali novoletno turnejo s hitrim menjavanjem vseh štirih skakalnic. Primerjave s konkurenco ni bilo, saj na treningih niso srečevali drugih reprezentanc. Ker je v Skandinaviji že sneg, so pripravljene številne skakalnice. Slovenci prve skoke na snegu načrtujejo v sredo v Ruki.

Po informacijah s treninga sta trenutno v najboljši formi Anže Lanišek in Timi Zajc, ki pa ostajata previdna, saj menita, da je edino merilo tekma. Lanišek je bil lani najboljši Slovenec s tretjim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala. »Letos bo vsaka tekma vrhunec zase. Na visoki ravni bo treba biti vso sezono. Veliko sem moral narediti sam pri sebi, da sem se postavil tja, kjer sem zdaj. To ne bi bilo mogoče brez podpore,« je razlagal Anže Lanišek, ki je imel nekaj težav s prilagoditvijo opreme novim pravilom.

Timi Zajc, dvakratni svetovni prvak iz Planice in še enkrat bronast, je specialist za velika tekmovanja, saj na njih serijsko zbira kolajne. Strokovno vodstvo si želi, da bi bil redno med najboljšimi tudi na tekmah svetovnega pokala. »Kaj pomenijo moji dobri skoki na treningih, bomo videli šele prihodnji teden, ko bo zraven še 40 drugih tekmovalcev. S svojo formo sem zadovoljen, saj je zadnje tri tedne na visoki ravni. Če na tekmi ponovim skoke z zadnjih treningov, je na svetu malo skakalcev, ki bi me lahko premagali. A tekma ima svoje zakonitosti, veliko se dogaja v glavi, saj lahko nisi v najboljši formi, pa vseeno narediš dober rezultat. Pomirjen sem, ker oprema deluje dobro. Ko gledam lanske in letošnje posnetke, je izvedba skokov letos boljša,« je poudaril Timi Zajc, ki si želi zmagati na vsaki tekmi.

Vsi se primerjajo z Laniškom

Vlogo vlečnega konja reprezentance je prepustil Lanišku, s katerim se vsi tudi primerjajo. Zadovoljen je, da bo začetek sezone na veliki skakalnici in v klasičnih zimskih razmerah. Izziv za Zajca je, da bi bili njegovi skoki skozi vso sezono tako konstantni, da bi se boril za stopničke v skupnem seštevku svetovnega pokala. »Vsako sezono to uspe le enemu. Da to dosežeš, se ti mora v življenju poklopiti veliko stvari. Vsi delamo za takšen dosežek, a ni le ene formule za uspeh. Tudi Peter Prevc je bil že na vrhu, pa zdaj znova išče rešitev. Enotnega recepta ni, treba se je truditi, delati in biti potrpežljiv. Zelo si želim, da bi bil celotno sezono v ospredju in letos sem naredil vse, kar je potrebno,« je pojasnil Zajc.

Peter Prevc je lansko sezono končal predčasno zaradi padca na svetovnem prvenstvu v Planici. Trdi, da je poškodba pozdravljena in telo nared za nova tekmovanja. »Vedno bi bilo lahko še kaj boljše, a s svojim skakanjem sem kar zadovoljen,« je povedal kapetan slovenske reprezentance Peter Prevc. Žiga Jelar, najboljši glasbenik v skakalni karavani, je najbolj zadovoljen, da je povsem zdrav in nima težav s poškodbami: »Priprave so potekale super. Upam, da bom užival na tekmah in nasmejan zapuščal izteke. Komaj čakam, da se tekme začnejo.« Domen Prevc, ki obožuje mraz in sneg, na začetku sezone že dolgo časa ni bil tako dobro pripravljen. Na Ruko ima prijetne spomine, saj je na Finskem tudi zmagoval. »Na stare lovorike se ni dobro zanašati. V Ruko gremo s svežo glavo in z navodili s treningov, da vidimo kam sodimo. Zdi se mi, da sem prišel do pravih skokov in to rdečo nit bo treba zadržati do začetka tekem,« je pojasnil Domen Prevc, ki je imel med vsemi najmanj težav s prilagajanjem na nova pravila, saj ne uporablja zagozd.