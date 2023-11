Izraelska vojska je danes nadaljevala operacije v bolnišnici Al Šifa v Gazi. Sporočila je, da izvaja »natančne in točno usmerjene operativne dejavnosti in preiskavo vsakega nadstropja, medtem ko v kompleksu ostaja na stotine bolnikov in medicinskega osebja«. BBC je posredoval navedbe priče, da so povsod vojaki in da streljajo v vse smeri. Palestinske oblasti trdijo, da je izraelska vojska uničila radiološki oddelek, oddelek za opekline in oddelek za dializo.

Izrael trdi, da je v kompleksu odkril poveljniške in nadzorne centre gibanja Hamas, vojaško opremo in posnetke talcev. Ni jasno, ali so mislili na bolnišnico ali predorski kompleks, ki naj bi ga imel Hamas pod njo. Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo dejal, da »je dejstvo, da je imel Hamas na območju bolnišničnega kompleksa svoje člane, operativni center in material«, ni pa hotel povedati, na podlagi kakšnih informacij je o tem prepričan. Če držijo, bi bolnišnični kompleks pogojno lahko bil legitimna vojaška tarča ob upoštevanju siceršnjih omejitev po mednarodnem humanitarnem pravu. Hamas in uslužbenci bolnišnice trdijo, da tam ni bilo nobene dejavnosti ali prostorov skupine, ki je 7. oktobra napadla Izrael in ubila več kot 1400 ljudi, čemur je sledila operacija Izraela proti Hamasu v Gazi, v kateri je umrlo več kot 11.000 ljudi.

Varnostnemu svetu je v sredo le uspelo sprejeti resolucijo o Izraelu in Gazi, v kateri je pozval k humanitarnim premorom v spopadih, kar pomeni prekinitve ognja. Pozval je tudi k izpustitvi vseh talcev Hamasa. Izrael je odvrnil, da ni možnosti za daljše premore, dokler so talci v rokah palestinske skupine.