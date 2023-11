Po facebooku je te dni zakrožil pretresljiv posnetek pretepa: kazal je, kako je na ulici nekdo z udarci zasul drugo osebo, ko je ta padla po tleh, pa jo je še obrcal. Izkazalo se je, da policija za nasilje ve in da je tudi ukrepala. Napad se je zgodil konec oktobra blizu nakupovalnega središča v Kopru. Ko so policisti dobili obvestilo, da se je nekaj dogaja, so na kraju dogodka našli poškodovanega 32-letnika, ki je povedal, da je spal na klopi ob cesti, ko je nenadoma prišel neznani fant in ga začel brez razloga pretepati. Nasilneža in njegovega pajdaša, ki je napad snemal, so kmalu prijeli. Snemal naj bi fant, star 19 let, pretepač naj bi jih imel komaj 16. Policistom se je ob pridržanju upiral.

»Če človeku ne moreš pomagati, ga tudi ni treba zmrcvariti,« je za Kanal A povedal še vedno pretresen 32-letnik, ki se je na ulici znašel avgusta. Brezdomec, ki ga opisujejo kot mirnega in neproblematičnega, ima zlomljene obrazne kosti, zato mora na operacijo. Do takrat poskuša preživeti s protibolečinskimi tabletami. Ne gre pa le za fizične bolečine – pravi, da ga je strah vsakič, ko pade mrak.

Nasilja med mladimi je veliko, še zlasti se radi spravljajo na sovrstnike ali mlajše od sebe. Še vedno ostaja v spominu posnetek, ko je na strehi celjskega trgovskega centra skupina mladoletnic napadla 13-letnico. Deležna je bila klofut, brc, lasanja in zmerjanja. Kanal A je te dni objavil izpoved devetošolke, ki je bila žrtev nasilja že pri šestih letih. Nad njo so se izživljali devetletniki. Ko je bila na stranišču, so ugasnili luči in je niso spustili ven. Ko so vendarle jo, so jo lovili vse do učilnice. Tudi pozneje je bila tarča nasilja, fizičnega in tudi psihičnega: norčevali so se zaradi njenih srbskih korenin, ker je bil njen oče veliko službeno odsoten, so jo zbadali, ali sploh ima očeta ali jo je kar zapustil.

S čevlji po obrazu

Tudi v naši soseščini se spopadajo s podobnimi težavami. Pred nekaj dnevi so na cesti v Pulju našli hudo poškodovanega 16-letnika. Policija trdi, da je padel s kolesa, družina in prijatelji pa so prepričani, da ga je napadla skupina vrstnikov, ki je že nekaj časa strah in trepet v mestu. Ko je fant prišel k sebi, je izjavil, da so ga pretepli, po operaciji glave pa se dogodka ne spomni več.

Prav tako v Pulju so aprila trije mladoletniki nagovarjali četrtega, da bi v trgovini ukradel energijsko pijačo. Ker ni ubogal, so ga z nožem porezali po obrazu, to posneli in objavili na spletu. V Belišću je mesec pred tem pet sošolcev 13-letniku zlomilo roko. Nadlegovali so ga že od prvega razreda. Odmeval je tudi primer iz Slavonskega Broda, kjer so vrstniki pretepli učenko petega razreda. V Zagrebu je skupina sedmih fantov in deklet, starih 14 in 15 let, z nogami in rokami na vso moč udrihala po vrstnici. Tudi oni so posnetek objavili na družbenih omrežjih. V Dugem selu je skupina fantov, starih okoli 13 let, grozila 15-letniku. Nato je poklicala starejše fante, prišli so maskirani in ga še pretepli. Ali pa primer iz Biograda, kjer je skupina starejših osnovnošolcev na stranišču s pestmi napadla enajstletnika. Ko je padel, ga je eden še s čevlji po obrazu.

Nemčijo je nedavno pretresla novica o umoru šestletnega dečka. Umoril naj bi ga komaj 14 let star fant. Fantič iz Pragsdorfa se je na topel jesenski večer kot običajno igral zunaj. Ko ga ob dogovorjeni uri ni bilo domov, so starši prijavili izginotje. Iskala ga je vsa vas. Našli so ga hudo poškodovanega v grmovju ob nogometnem igrišču. Večkrat zabodenega. To je le zadnji v nizu tovrstnih letošnjih zločinov v Nemčiji. Umora desetletne deklice v zavodu za varstvo otrok in mladostnikov na Bavarskem je bil obtožen njen leto starejši vrstnik. Dvanajstletnico pa sta ubili storilki, stari 12 in 13 let. Na desetletno kazen v zavodu za mladoletne je bil pred tremi meseci obsojen 15-letnik iz bližine Hannovra, ki je v začetku leta umoril 14-letnika. Truplo naj bi bilo zvezano, umrl pa naj bi zaradi udarcev s kamnom.

Umrl, ker je pomagal Iz ameriškega Las Vegasa te dni poročajo o smrtni 17-letnika, ki so ga pretepli v bližini njegove šole. Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, a ga niso mogli rešiti. Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek, kako ga je ležečega na pločniku brcal kak ducat mladostnikov. Vsaj dva sta dogajanje snemala s telefonom. Kot je povedal njegov oče, so ga napadli, ker se je zavzel za nekega fanta, ki ga je skupina oropala, nato pa potisnila v smetnjak.