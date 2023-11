Evidence o delu: Korak k pameti

Ministru za delo, družino in socialne zadeve Luki Mescu se pozna, da nikoli ni delal v gospodarstvu, niti v javnem sektorju in javni upravi ne. On je karierni politik, »delo in sredstva« od svojega prvega »osebnega dohodka« naprej združuje z »naslavljanjem« družbenih praks, ki jih ni nikoli izkusil. S kariernimi politiki ni sicer nič narobe, potrebujemo jih ravno toliko, kot potrebujemo zidarje, učitelje, zdravnike …, toda karierni politiki potrebujejo kvalificirane svetovalce, ki jih bodo izobrazili o rečeh, ki jih ne poznajo.