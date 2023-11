»Vojaki preiskujejo eno stavbo za drugo in vsako nadstropje posebej,« je dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske in ponovil, da se v bolnišničnem kompleksu nahaja dobro skrita teroristična infrastruktura. Ob tem je dodal, da si Izrael prizadeva razkriti natančen obseg terorističnega omrežja, za to pa bi vojska lahko potrebovala več tednov.

Izraelska vojska trdi, da je v Al Šifi odkrila poveljniške in nadzorne centre Hamasa ter orožje in vojaško opremo. Prav tako naj bi med preiskavo bolnišnice na računalnikih in drugi opremi odkrila informacije in posnetke o talcih, ki jih je Hamas zajel v Izraelu. Ministrstvo za zdravje v Gazi pa opozarja, da so izraelske sile v Al Šifi uničile radiološki oddelek, oddelek za opekline in oddelek za dializo. Prav tako naj bi zasliševale zdravnike, paciente in razseljene v bolnišnici, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Direktor bolnišnice Al Šifa Mohamed Abu Salmija je medtem ponovno opozoril, da so razmere tragične, pacienti pa sedaj že kričijo od žeje. Poročal je, da izraelske sile bolnišnico še vedno obkrožajo s tanki in brezpilotnimi letali, prav tako pa naj bi razstrelile glavni vodovod.

Po njegovih navedbah je v bolnišnici več kot 650 pacientov, 500 zdravstvenih delavcev in več kot 5000 razseljenih oseb. »Obstreljevanje se nadaljuje, nihče se ne more premikati iz ene stavbe v drugo, s kolegi pa smo izgubili komunikacijo,« je še dodal. Očividec je za britanski BBC poročal tudi o streljanju izraelskih sil v bolnišnici. Novinar AFP, ki je ujet v bolnišnici pa je izjavil, da v izraelski operaciji v Al Šifi sodeluje več sto vojakov. Za britanski BBC je povedal, da je slišati streljanje vojske iz vseh smeri in da so vojaki vdrli v vse oddelke bolnišnice ter pri tem uničili južni del zidu bolnišnice in več kot deset avtomobilov.

Izraelski vojaki so v v sredo vstopili v največjo bolnišnico enklave Al Šifo v mestu Gaza,kjer je skupaj s pacienti in zdravstvenim osebjem ter razseljenimi osebami okoli 2300 ljudi. Izrael trdi, da ima v predorih pod bolnišničnim kompleksom Hamas poveljstva in da skladišči orožje, zato v njem kljub zaskrbljenosti in kritikam mednarodne skupnosti izraelska vojska tudi danes nadaljuje »tarčno operacijo« proti Hamasu.

Izraelska vojska zavzela pristanišče mesta Gaza

Izraelska vojska je danes sporočila, da je od palestinskega islamističnega gibanja Hamas prevzela operativni nadzor nad pristaniščem mesta Gaza. Dodala je, da so pristanišče zavzeli po nekajdnevni vojaški operaciji oklepnih in pomorskih sil ob podpori letalstva ter da je bilo v spopadih ubitih deset pripadnikov Hamasa.

Hamas so obtožili, da ga je pod krinko civilnega pristanišča uporabljal kot »center za urjenje komandosov za načrtovanje in izvajanje pomorskih terorističnih napadov«, poročajo tuje tiskovne agencije. Gre sicer za majhno ribiško pristanišče, kjer je dejavnost omejena zaradi blokade območja Gaze, ki jo je Izrael uvedel leta 2007, ko je nadzor v območju prevzel Hamas.Od začetka vojne s Hamasom pred 41 dnevi je izraelska vojska, ki nadaljuje kopenske in zračne napade, obkolila sever palestinske enklave in poročala o spopadih v središču mesta Gaza, kjer je zasedla parlament in več vladnih poslopij, ki pa so bili po trditvah Hamasa prazna.

Izraelska letala napadla hišo vodje Hamasa v Gazi

Izraelska vojska je v sredo zvečer izvedla zračni napad na hišo vodje skrajnega palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije na območju Gaze. Kot je danes sporočila vojska, je Hamas hišo uporabljal za »teroristično infrastrukturo«, za napade na izraelske civiliste in vojake ter za sestanke vodstva islamističnega gibanja.

Hanija vodi politbiro Hamasa od leta 2017, a je z območja Gaze z družino odšel leta 2019, s katero že leta živi v Katarju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Viri blizu Hamasu trdijo, da je bila hiša v času napadu prazna.

Izraelska vojska je še spočila, da je v operaciji v begunskem taborišču al Šati, kjer se je Hanija rodil leta 1963, odkrila in uničila skrivališče orožja in opreme za boje na morju, kot so potapljaške obleke in eksplozivna sredstva. Našli so tudi pasove z eksplozivom, potitankovske rakete in obveščevalne dokumente.

Po palestinskih volitvah leta 2005, na katerih je zmagal Hamas, je palestinski predsednik Mahmud Abas leta 2006 Hanijo imenoval za premierja. Leto dni kasneje ga je odstavil, ko je Hamas po večdnevnih bojih Abasovo gibanje Fatah pregnal z območja Gaze. Od takrat Hamas nadzira Gazo, Abas pa vodi palestinsko upravo na zasedenem Zahodnem bregu. Hanija je odstavitev zavrnil kot neustavno.

Hamas je sedanjo vojno sprožil z napadom na Izrael 7. oktobra, v katerem je ubil 1200 ljudi in zajel 239 talcev, ki jih zadržuje na območju Gaze. Izraelska vojska je s ciljem uničenja Hamasa sprožila obsežno operacijo na območju Gaze in v njej po palestinskih podatkih ubila že več kot 11.300 ljudi, tudi več kot 4000 otrok.

Politbiro, ki ga vodi Hanija, je najvišji organ odločanja Hamasa in ima 15 članov. Hamas sicer tako Evropska unija kot ZDA uvrščata med teroristične organizacije.

Visoki komisar ZN Türk opozoril na nevarnost širjenja konflikta na Zahodni breg

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je danes opozoril na vse večjo nevarnost, da se vojna z območja Gaze razširi na zasedeni Zahodni breg. »Že zdavnaj smo presegli fazo zgodnjega opozarjanja,« je dejal Türk v Ženevi državam članicam ZN, ki jih je seznanil s svojimi nedavnimi obiski na Bližnjem vzhodu. »Sprožam najglasnejši možni alarm zaradi eksplozivnih razmer na zasedenem Zahodnem bregu,«"je poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Izrazil je globoko zaskrbljenost zaradi okrepitve nasilja in hude diskriminacije Palestincev v delu Zahodnega brega, ki ga zaseda Izrael, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom. Opozoril je, da so zato tamkajšnje razmere potencialno eksplozivne. Pozval je k prenehanju izraelske okupacije palestinskih ozemelj. »Palestinci imajo pravico do samoodločbe. Izrael ima pravico do obstoja,« je poudaril. »Svoboda Izraelcev je neločljivo povezana s svobodo Palestincev. Palestinci in Izraelci so drug drugemu edino upanje za mir,« je še izpostavil.

Izrael je zasedel Zahodni breg leta 1967 po arabsko-izraelski vojni. Na zasedenem območju, ki ga delno nadzirajo palestinske oblasti pod vodstvom Mahmuda Abasa, izvaja redne vojaške operacije.

Na Zahodnem bregu od 7. oktobra ubitih najmanj 180 Palestincev in trije Izraelci

Od začetka sedanje vojne s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas, ki nadzira območje Gaze, je po palestinskih podatkih izraelska vojska od 7. oktobra na Zahodnem bregu prijela več kot 2000 ljudi. Izraelska vojska trdi, da jih je prijela več kot 1400 in da jih je večina povezanih s Hamasom. V spopadih je bilo ubitih najmanj 180 Palestincev in trije Izraelci. Vse več pa je tudi poročil o nasilju judovskih naseljencev nad Palestinci. Po izraelskih podatkih pa je bilo od začetka vojne na Zahodnem bregu »več kot 550 poskusov atentatov«.

Potem ko je minuli teden med obiskom v Egiptu in Jordaniji ter po pogovorih s humanitarnimi delavci tako Hamas kot Izrael obtožil vojnih zločinov v sedanji vojni, je Türk danes v Ženevi zaradi »izredno resnih obtožb o večkratnih in hudih kršitvah mednarodnega humanitarnega prava« še izpostavil potrebo po podrobni mednarodni preiskavi, saj morajo storilci odgovarjati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Türk je opisal tudi humanitarno katastrofo na območju Gaze, ki je od začetka sedanje vojne ob vsakodnevnem bombardiranju tudi pod blokado. Palestinske enklave sicer še ni obiskal, ker Izrael še ni ugodil njegovi prošnji za obisk Izraela in palestinskih območij, poroča nemška tiskovna agencij dpa.

Izraelska misija pri Združenih narodih v Ženevi je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnila, da so Türku prošnjo zavrnili, ker da »niso videli dodane vrednosti« njegovega obiska. Izraelski predstavniki so namreč prepričani, da je Türk že med zadnjim obiskom v regiji jasno pokazal, da ima glede dogajanja izdelano stališče, zato dialog z njegovo pisarno ne bi prinesel nič pomembnejšega.