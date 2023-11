Na večernem dogodku se je kitajski vodja srečal tudi z Elonom Muskom, Larryjem Finkom, Timom Cookom in drugimi predstavniki vodilnih ameriških podjetij, z željo, da bi privabil zunanje investicije v Kitajsko. Kljub napredku pri krepitvi meddržavnih vezi vzbuja skrb Bidnova zaključna izjava na tiskovni konferenci, v kateri je Xi Jinpinga ponovno označil za diktatorja.

V torek so bili objavljeni spodbudni podatki o oktobrski inflaciji v Ameriki. Pozitivno so presenetili vlagatelje, saj so številke pokazale, da na mesečni ravni ni bilo rasti inflacije; napovedali so 0,1-odstotno. Tudi temeljna inflacija, ki izključuje vplive energije in hrane zaradi njune volatilnosti, je bila za 0,1 odstotka nižja od pričakovanj ekonomistov.

To je pomirilo mnoge vlagatelje, ki so se bali besed Jeroma Powlla, da bo Fed še naprej zategoval obrestne mere, če bo potrebno. Le za desetino odstotne točke nižja inflacija od pričakovanj je torej zadoščala, da so delniški trgi dobili nov zagon in doživeli enega boljših dni, kar smo jih videli v tem letu. Porasle so tudi cene obveznic: donos ameriških 10-letnih državnih obveznic se trenutno giblje okrog 4,5 odstotka, pri nemških se je ustavil malo nad 2,6 odstotka. Terminski trgi so odstranili scenarij še enega dviga v ZDA in sedaj vračunavajo 80-odstotno verjetnost znižanja obrestnih mer do konca maja 2024.

Mala podjetja so precej bolj občutljiva za visoke stroške refinanciranja dolga, zato je bil premik tehtnice na stran potencialnega nižanja obrestnih mer v prihodnjem letu več kot spodbuden za njihovo prihodnje poslovanje. Posledično je po objavi inflacijskih podatkov indeks Russell 2000, ki vključuje 2000 malih podjetij, v torek zrasel za več kot 5,5 odstotka.

K postopnemu zniževanju inflacije prispeva tudi upadanje cene nafte, ki se trenutno giblje okrog 76 dolarjev za sodček in je v enem letu padla za več kot 10 odstotkov. Prav nižje cene nafte so povzročile, da je bila številka ameriškega PPI nepričakovano negativna. Oktobrska vrednost PPI nam namreč pove, da so se vrednosti izdelkov, ko ti zapustijo produkcijsko linijo, znižale za 0,5 odstotka na mesečni ravni.

V zadnjem mesecu smo videli tudi oživitev dogajanja na trgu kriptovalut. Bitcoin se po 18 mesecih ponovno približuje vrednosti 38.000 dolarjev, v zadnjem mesecu je valuta v primerjavi z dolarjem pridobila že več kot 30 odstotkov. Razlog tiči v upanju kriptonavdušencev, da bo SEC (ameriška agencija za trg vrednostnih papirjev) odobrila prijave za bitcoin ETF, ki bi mnogim institucionalnim vlagateljem omogočal vlaganje v kriptovalute preko skladov, ki kotirajo na borzi (ETF).