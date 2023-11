Na specializiranem državnem tožilstvu so danes za Necenzurirano potrdili, da je prišlo do izločitve teh dokazov. Dodali so, da sklep še ni pravnomočen in da se bo tožilstvo pritožilo. Gre za del ključnih dokazov o tem, zakaj je cena zemljišča na območju Triglavskega narodnega parka poskočila v nebo, poroča Necenzurirano. Obramba skuša namreč dokazati, da je Janša zemljišče v Trenti prodal po pošteni in ne previsoki ceni. Zahtevo obrambe po izločitvi dokazov je Okrožno sodišče v Celju aprila sicer sprva zavrnilo, a se je obramba pritožila na višje sodišče v Celju. Slednje je odločitev o neizločitvi dokazov razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje.

Višje sodišče v Celju je takšen sklep sprejelo zaradi nedavne odločitve ustavnega sodišča, ki je julija letos na predlog poslancev SDS in Levice razveljavilo več členov zakona o kazenskem postopku. Ocenilo je namreč, da gre pri pridobivanju določenih telekomunikacijskih in finančnih podatkov neposredno od zavezancev brez sodne odredbe za prekomeren obseg v pravici do komunikacijske in informacijske zasebnosti. Višje sodišče je zato okrožnemu sodišču naložilo, da mora ponovno in v skladu z novo odločbo ustavnega sodišča odločati, ali so imeli na tožilstvu takrat zadostno podlago za sum, na podlagi katerega so te dokaze pridobili.

Tožilstvo Janši očita, da naj bi leta 1992 za 350.000 tolarjev (1460 evrov) kupil sporno parcelo, leta 2005 pa jo prodal podjetju Eurogradnje za kar 31,4 milijona tolarjev oziroma 131.000 evrov. Dva meseca pozneje so Eurogradnje zemljišče prodale podjetju Imos za 146.000 evrov, že istega leta pa je Imos Janši prodal trisobno stanovanje v Ljubljani za 236.100 evrov, pri nakupu pa naj bi si pomagal z okoli 100.000 evrov visokim preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti.

Sodna cenilka je vrednost parcele v Trenti, ko je šel Imos v stečaj, ocenila na le 17.655 evrov. Parcelo pa so v času, ko je že stekla kriminalistična preiskava, na dražbi za 127.500 evrov prodali naprej Damjanu Podjedu. Tedaj je obstajal celo sum, da gre za dogovorjeno visoko ceno, s pomočjo katere bi se vpleteni v sporno preprodajo razbremenili kazenskega pregona, vendar tožilstvo tega ni moglo potrditi.