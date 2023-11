Po navedbah predlagatelja je cilj predloga novele zakona ustvariti pravno podlago za ustrezne in sorazmerne ukrepe, ki bodo Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij omogočili zagotoviti zadostno število pravosodnih policistov in jih tudi ustrezno usposobiti za delo.

Kronično pomanjkanje pravosodnih policistov je v tem trenutku zaskrbljujoče, opozarja ministrstvo. Kljub formalni možnosti zaposlitev je uprava na trgu delovne sile nezanimiva, odzivi na razpise za zasedbo delovnega mesta pravosodni policist pa so izredno slabi.

V ta namen ministrstvo predlaga rešitev, po kateri bi se pravosodnemu policistu, ki bi prvič sklenil pogodbo o zaposlitvi, prvih pet let izplačevala denarna nagrada v določenem znesku z zavezo, da po tem obdobju ostane v delovnem razmerju najmanj še dodatnih pet let. V nasprotnem primeru ima uprava pravico do povrnitve sorazmernega dela izplačane nagrade.

Na ta način bi na novo zaposleni pravosodni policisti pridobili dodatna finančna sredstva v obdobju, ko je plača najnižja. Po petletnem obdobju se pravosodnemu policistu plača namreč zviša tudi zaradi dodatka na stalnost, ki mu pripada na podlagi aktualnega zakona, so v predlogu novele zapisali na ministrstvu. Ob tem so dodali, da je smiselno enaka rešitev za pridobivanje novih kadrov vsebovana v zakonu o službi v slovenski vojski.

Pomoč policije pri spremstvu zaprtih oseb na sodišča

S predlogom novele se določa tudi pravna podlaga za pomoč policije pri izvajanju spremstev zaprtih oseb na sodišča. Uprava trenutno namreč ne more izvajati vseh zakonsko določenih nalog, kljub velikim naporom za zagotovitev ustrezne kadrovske zasedbe, ki bi zagotavljala normalno poslovanje zavodov za prestajanje kazni zapora, je v obrazložitvi opozorilo ministrstvo. To predlaga, da bi navedeni ukrep trajal do izboljšanja kadrovske situacije v upravi, vendar ne več kot tri leta.

Med poglavitnimi rešitvami predloga novele na ministrstvu poleg ureditve statusa pravosodnih policistov in pravne podlage za pomoč policistov navajajo tudi ustanovitev Penološke akademije kot notranje organizacijske enote uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki bo skrbela za strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje za zaposlene v zaporskem sistemu ter v kateri bo deloval tudi raziskovalni center.

Med cilji novele zakona sta tudi izboljšanje pogojev za varno prestajanje kazni zaprtim osebam ter odprava anomalij, ki so se pokazale v praksi, navaja ministrstvo. Predlog novele je v javni razpravi do 5. decembra.