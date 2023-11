Nepreslišano: Gregor Ficko, inženir gradbeništva, nekdanji direktor Direkcije RS za ceste (DRSC)

Če primerjamo 450 milijonov evrov, ki jih v gradnjo poldrugi kilometer dolgega predora ter navezovalnih cest vlaga mesto Köbenhavn – z izgradnjo bodo omogočili nadaljnji razvoj mestne marine in preusmeritev prometa pod zemljo, s tem pa pridobitev novih zelenih površin –, in okoli 90 milijonov evrov, kolikor bi jih država in mesto morala prispevati za gradnjo nekaj več kot sedem kilometrov dolge prepotrebne mariborske južne mestne obvoznice, ki bi širše mestno področje razbremenila vedno večjih prometnih obremenitev, takoj ugotovimo veliko miselno pa tudi materialno razliko med enim in drugim mestom oziroma državama. Prva kaže na strateški pristop Dancev, ki z vsakim, še tako dragim infrastrukturnim projektom dolgoročno pridobijo na različnih segmentih življenja v mestu, od učinkovitejše mobilnosti do zdravega in zelenega okolja. Slovenci takšne strategije nikoli nismo imeli, je nimamo in je najbrž tudi nikoli ne bomo imeli.