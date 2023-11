Kaj so zelena delovna mesta?

Obstaja več definicij. ILO opredeljuje zelena delovna mesta kot dostojna delovna mesta, ki prispevajo k okolju, ga ohranjajo ali obnavljajo. Tradicionalno si lahko vloge, kot je solarni tehnik ali mehanik vetrnih turbin, predstavljate kot zelena delovna mesta. Vendar menim, da ko se trajnostni razvoj močno pomika v mainstream in ko se podjetja zavezujejo, da bodo postala trajnostna, je vse več vlog dejansko »zelenih«. Če želimo uresničiti preobrazbe, ki jih naša družba potrebuje, bodo tako rekoč vse korporativne funkcije potrebovale določeno stopnjo trajnosti in do neke mere bodo morala biti vsa delovna mesta zelena.

Kaj pravijo številke?

Svetovni gospodarski forum ocenjuje, da bo do leta 2025 zaradi spremembe v delitvi dela med ljudmi in stroji ukinjenih 85 milijonov delovnih mest, hkrati pa se lahko pojavi 97 milijonov novih delovnih mest. Obenem se predvideva, da bo prehod na podnebno nevtralnost ukinil 185 milijonov delovnih mest in ustvaril dodatnih 200 milijonov.

Velik potencial. Kaj poleg tega bo še risalo obzorja prihodnosti dela?

Zagotovo hitre tehnološke inovacije in prehod na gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami ogljika, ki bosta v naslednjem desetletju ustvarjala in zmanjševala delovna mesta z izjemno hitrostjo. Čeprav se na splošno pričakuje, da bodo te spremembe ustvarile več delovnih mest kot jih izpodrinile, in imajo ta nova delovna mesta potencial, da bodo čistejša, varnejša in bolj izpolnjujoča, je pomembno upoštevati, da je malo verjetno, da se bodo ta delovna mesta organsko pojavila na istih geografskih območjih v istih sektorjih ali v istih časovnih okvirih kot tista ukinjena. Nove priložnosti bodo zahtevale tudi pogosto radikalno drugačne nove nabore spretnosti.

Obenem stalen porast gospodarstva koncernov in porast dela na daljavo, ki ga je pospešila pandemija covida-19, spreminjata tudi način dela ljudi in vrste delovnih mest, ki se pojavljajo. Ker se te prakse še naprej uveljavljajo, imajo potencial za pozitivno in negativno interakcijo s prizadevanji za odpravo neenakosti in jih bo treba skrbno upravljati.

S čim lahko ublažimo tovrstna tveganja?

Za ublažitev tveganja, da bodo tehnološka revolucija, prehod na ničelno neto vrednost in druge temeljne spremembe v svetu dela povečale neenakost – in za ujemanje priložnosti, ki jo predstavljajo, zlasti za zagotavljanje višjega življenjskega standarda in boljših možnosti za milijone delavcev po vsem svetu –, so potrebna strateška proaktivna prizadevanja več zainteresiranih strani, da se pripravijo ljudje s spretnostmi, ki jih potrebujejo, da se kvalificirajo za delovna mesta, ki so na voljo v krajih, kjer živijo.

Podjetja imajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da je današnja in jutrišnja delovna sila usposobljena in opolnomočena za uspeh v razvijajočem se svetu dela. Podjetja narekujejo ritem, kako se spretnosti delavcev razvijajo skozi čas, in imajo edinstven vpogled v spretnosti, ki jih bo bodoča delovna sila potrebovala za napredek. Pozitiven in proaktiven pristop k pripravi ljudi na prihodnost dela je bistvena sestavina poslovne agende za boj proti neenakosti.

Vodite tudi projekt Vizija 2050: Čas za preobrazbo. Kaj moramo storiti za svet, v katerem lahko več kot devet milijard ljudi živi dobro znotraj planetarnih meja?

Preprosto. Spremeniti način, na katerega se ključni izdelki in storitve zagotavljajo. To se morda sliši kot nemogoča naloga, vendar se ta preobrazba na številnih področjih že izvaja. Na primer, opažamo eksponentno rast obnovljivih tehnologij, razmah električnih vozil, preoblikovanje globalnih prehranskih sistemov s poudarkom na regenerativnem kmetijstvu in pravičnem preživetju in tako dalje. Seveda pa moramo delovati hitreje in ozeleniti naše celotno gospodarstvo. x