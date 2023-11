»Leto 2023 se počasi, a vztrajno bliža koncu in marsikdo že pogleduje proti letu 2024. Kaj nam to prinaša? Bomo živeli bolje? Nam bo slabše? Bomo manj varni?« so se povprašali na portalu Moškisvet.com in na pomoč poklicali Babo Vango, pokojno slepo jasnovidko in prerokinjo ter napovedovalko prihodnosti, kot so jo opisali pred zainteresiranim laičnim občestvom, ki je že pred desetletji napovedala, kaj lahko pričakujemo leta 2024. Med najbolj izpostavljenimi dogodki, ki nas zdaj, ko jih poznamo, niti ne bodo tako zelo presenetili, so atentat na ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki naj bi ga ubil rojak, porast terorizma v Evropi, porast uporabe smrtonosnega orožja, svetovna gospodarska kriza, ki bo posledica zadolževanja, naraščajoče geopolitične napetosti in premika ekonomske moči z Zahoda na Vzhod, podnebne spremembe, ki bodo verjetno posledica spremembe Zemljine orbite, porast kibernetskih in hekerskih napadov na pomembne energetske in vodne sisteme, za povrh pa naj bi prišlo še do velikega napredka v kvantnem računalništvu, kar bo še pohitrilo delo in operacije, razvoj umetne inteligence pa bo šel naprej še hitreje. Kot kaže, se nam razen tega, da bo nekdo razmišljal in delal namesto nas, ne obeta nič dobrega, zato uživajmo, dokler še lahko.

A vseeno ne preveč, kot so nekateri minuli vikend, ko je vesoljna Slovenija kozarčkala pod pokroviteljstvom svetega Martina. Sodeč po zapiskih iz nočne kronike je bilo med častilci lika in dela zavetnika rujnega kar nekaj takšnih, ki so svojo intoleranco za količino zaužitega alkohola jeli dokazovati tudi na cestiščih. Policijski raport o tovrstnih junakih so po domovini razposlali policisti, ki so denimo v času martinovega obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi 130 kilometrov na uro po štajerski avtocesti pri Tepanju dirjal 240 kilometrov na uro, za povrh pa mu je alkotest pokazal, da ima v krvi dva promila in pol alkohola. Svetovno slavo psihopatskemu vozniku so spisali še hrvaški kolegi, ki so v bližini Čakovca prekrižali pot 39-letnemu slovenskemu državljanu, ki mu je alkotest pokazal še več kot njegovemu vinskemu bratu pri Tepanju, okrogle tri promile alkohola v krvi, hrvaški mediji pa so ga razglasili kar za neslavnega rekorderja martinovega.

Afrika poklicala Mojco Mavec

S skrivnostnimi ženicami, kot je Baba Vanga, je imela opraviti tudi Tanja Žagar, prvi glas in stas Slovenije. Po poročanju tednika Reporter je večna najstnica Tanja prišla v studio TV Aktuala, kamor je prinesla nalezljivo pozitivno energijo, smeh in dobro voljo, za povrh pa je še izdala, da se ji v življenju neprestano dogajajo nerazložljivi dogodki oziroma čudeži, kot so jih poimenovali zapisnikarji njenih življenjskih prigod. Januarja 2017, na petek, trinajstega, ji je denimo neka gospa rekla, naj ne dovoli, da bi v življenju ostala brez svojih otrok. In glej ga zlomka, Tanja je svojega prvorojenca rodila v petek, 13. oktobra 2017.« Tanja ima čudežev kar na zalogi: dobila je pismo z zgodbo neke ženske, ki ji je napisala, da ni imela stikov z očetom, ko pa je slišala njeno pesem Tiho, tiho čas beži, ga je vseeno poklicala. In prišla z njim na Tanjin naslednji koncert. Ko je Tanja imela intervju, je želela novinarki povedati to zgodbo, pa ji je novinarka rekla: Saj to sem bila jaz,« je podroben opis še enega težko razložljivega srečanja, ki ga je imela Žagarjeva.

Tudi predsednik še aktualne vlade Robert Golob je doživel prav posebno srečanje tretje vrste. Po poročanju portala Topnews.si se mu je končno izpolnila menda najbolj skrita želja, da svojo Tino Gaber predstavi Emmanuelu Macronu. Zgodba o pravljičnem srečanju se bere takole. »Po mednarodni humanitarni konferenci za pomoč prebivalstvu v Gazi se je predsednik vlade Robert Golob nocoj udeležil delovne večerje in otvoritve pariškega Mirovnega foruma. Večerjo je gostil francoski predsednik Emmanuel Macron s soprogo, so objavili na vladnem portalu družbenega omrežja X. Viri, ki so blizu predsedniku vlade Robertu Golobu, pravijo, da se je tako predsedniku vlade uresničila najbolj skrita in velika želja, da svojo partnerico Tino Gaber prestavi Emanuelu Macronu in seveda njegovi partnerici,« piše v poročilu o pariškem srečanju zakoncev Macron z uradno slovensko vladno delegacijo v postavi Golob-Gaber.

Tudi najbolj ambiciozna slovenska popotnica in TV-voditeljica Mojca Mavec je pred kratkim spet morala na pot. Kot so obelodanili v reviji Suzy, jo je k sebi tokrat poklicala Afrika, tako da se je tako kot lani odpravila na safari v Južnoafriško republiko, kjer so, kot je zapisano v potopisnem gradivu, »s skupino občudovali divjino narave, pustili bivolom, da prečkajo cesto, mahali slonom, se na daleč spogledovali s plašnimi žirafami in se naučili pomembnih pravil življenja na safariju«. Je pa Mavčeva za vse nas, ki se utegnemo podati po njenih že utečenih poteh, predstavila nekaj nepogrešljivih napotkov, ki si jih velja zapisati za uho ob potepanju po afriških savanah. »Malo hrupa delaj tam, saj narava poskrbi za glasbo. Nikoli ne beži, beži namreč samo plen, vzemi si čas, saj je na safariju treba veliko čakati,« so glavni poudarki pravil male šole obnašanja med safarijem, izpostavila pa je še, da moramo odpreti vse čute in narava nas ne bo razočarala.

Šifrer postal pisatelj

Pravilnik obnašanja med sprehajanjem v naravi je predstavila še Jadranka Juras, ki se je nasprotno od Mavčeve osredotočila bolj na domačo živo naravo. Njen zapis na medmrežju o tem, kako je treba ravnati med sprehajanjem svojega hišnega ljubljenčka, so prestregli na spletnem centru za obveščanje Metropolitan.si in pred javnostjo razgrnili, da številni živalovarstveniki v zadnjem času kritično opozarjajo in opazujejo, kaj vse se dogaja med pasjimi sprehodi. »Tudi sama pogosto vidim, kako ljudje samo vlečejo pse ali pa jih preprosto ignorirajo s telefoniranjem. To gre včasih tako daleč, da se psa vleče celo, ko lula ali kaka. Da ne omenjam ljudi, ki imajo psa strogo na pol metra ob nogi cel sprehod. Za take ljudi bi si resnično želela, da enkrat pogledajo psa v oči in dojamejo, da je to živo čuteče bitje in ne robot ter da taki sprehodi psa dobesedno pohabljajo,« je bila do ne povem pravih pasjeljubcev kritična Jurasova.

S psi, in to celo z njihovimi divjimi sorodniki volkovi, je imel prav tako opraviti Andrej Šifrer, ki po novem ni samo cenjen slovenski kantavtor, ampak še pisatelj. Volkovi je namreč naslov njegovega literarnega prvenca prav posebnega literarnega žanra, ki ga bo po poročanju spletnega Metropolitana v prihodnjih dneh predstavil domači in svetovni literarni kritiki. Kot so jo na kratko opisali, gre za prvo pop rock glasbeno kriminalko, ki bo bralce popeljala v svet glasbenega zakulisja z vsemi bleščicami, ki jih ponuja slava, in temnimi platmi, ki so navadnim smrtnikom neznane. »Zgodba pospremi v podzemlja dogodkov, za katere glasbena srenja noče, da jih poznate. Tako kot marsikoga pred njimi tudi Volkove načne notranja korozija: ljubosumje, slava, alkohol … in prezgodnja smrt. Ko za vedno utihne že drugi Volk, se pojavi vprašanje: gre le za nesrečno naključje ali jih morda nekdo namenoma iztreblja?« je kratek povzetek prve slovenske in morda tudi svetovne pop rock glasbene kriminalke.