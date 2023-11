Darsovih osem milijonov za nedelujoče opozorilne table

Dars je novembra 2021 naročil in plačal skupaj 68 znakov različnih velikosti, s katerimi bi voznike na ljubljanskih vpadnicah opozarjali na zastoje ali prometne nesreče. Table so postavljene, a ne delujejo - in ne bodo še vsaj poldrugo leto.