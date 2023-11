Slovenska nogometna reprezentanca je pozno popoldne z zvrhano mero optimizma odpotovala v Köbenhavn, kjer bo imela na današnji tekmi z Dansko prvo zaključno žogico, da z zmago potrdi prvo mesto v skupini H in nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji. Če ne bo osvojila vseh treh točk, bo imela drugo priložnost v ponedeljek proti Kazahstanu, ko bo dovolj že remi. Slovenija ima torej dve veliki priložnosti, ki je ne bi smela izpustiti iz rok.

Slovenija v Köbenhavnu ne more ničesar izgubiti, lahko pa veliko pridobi, kar pomeni, da bo tekma po psihološki plati lažja od dvoboja s Kazahstanom. Remi Sloveniji sicer ne bi prinesel potrditve nastopa na evropskem prvenstvu, vendar bi bil dober za samozavest ekipe. V danski prestolnici sploh še ni dosegla gola, ampak je na obeh gostovanjih visoko izgubila (0:3, 0:4), sedanja generacija pa je rojena, da postavlja nove mejnike. Junija je v Stožicah na peti medsebojni tekmi prvič ostala nepražena proti Danski (remi 1:1), oktobra je v četrtem poskusu dosegla prvo zmago proti Finski (3:0) in prvič premagala Severno Irsko v Belfastu (1:0). Igralci, ki prekipevajo od samozavesti, motiva in želje, so trdno odločeni, da končajo še eno neugodno tradicijo. Od blamaže junija lani v Beogradu proti Srbiji na tekmi lige narodov (poraz 1:4) so z izjemo letošnjega poraza na Finskem (0:2), ko je zaradi poškodbe manjkala kapetan Jan Oblak, na ostalih 13 tekmah vedno dosegli izid, ki so ga potrebovali. Za nameček se Slovenci najbolje počutijo na tekmah, ko je nasprotnik v vlogi favorita.

Kek: Takšnih fantov slovenski nogomet še ni imel

Za Dance je uvrščanje na velika tekmovanja rutina, medtem ko Slovenci na takšen nastop čakajo že 14 let. »Zavedamo se pomembnosti tekme in kakovosti tekmeca, ki nas čaka v Köbenhavnu. Imamo nekaj težav, osredotočeni smo na to, da ekipo pripravimo fizično in psihično. Vemo, kakšna je moč Danske na svojem stadionu, a zavedamo se tudi lastne kakovosti. Najbolj si želim, da odigramo pogumno in odločno. Danska premore kakovostne igralce, ne glede na to, kdo bo igral. Če poškodovanega nogometaša Manchester Uniteda zamenja igralec Napolija, je vse jasno. Vse je približno enaka kakovost. Tako kot imajo Danci svoje načrte, jih imamo tudi mi. Razmišljamo predvsem o sebi in o tem, kako odigrati kakovostno, ker to edino prinaša rezultat. Energija stadiona Parken bo za nas pravi izpit. Vložek je velik, treba bo uživati, dati od sebe vse in še malo več. V takšnih primerih je Slovenija zelo nevarna,« je pred včerajšnjim zadnjim treningom na Brdu pri Kranju dejal slovenski selektor Matjaž Kek. V slovenski reprezentanci je imel največ težav s poškodbo Žan Celar, v dneh pred zborom ekipe pa tudi Petar Stojanović, Erik Janža in Timi Max Elšnik, a naj bi bili nared, da zavzamejo mesto v prvi enajsterici.

Slovenijo je znova zajela nogometna evforija. Navijači že razmišljajo, da bi denar, ki bi ga namenili za zimske počitnice, raje porabili junija za ogled tekem na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Na Danskem bo ekipo spodbujalo kar 600 navijačev. »To je največje zadovoljstvo, ki so ga prinesli dobri rezultati. Nogomet se je povsem zasluženo vrnil na slovenski športni zemljevid z generacijo, ki je posebna in unikatna. Takšnih fantov slovenski nogomet še ni imel. Razmišljajo na svoj način. Ko spremljam njihove izjave, v njih vidim samozavest, a tudi spoštljivost. Prepričan, da bodo na tekmi dali vse, kar so sposobni,« je bil po tradiciji zgovoren Kek, ki verjame, da bo zaključek kvalifikacij uspešen za Slovenijo.

Šporar priznal, da pred takšnimi tekmami ni lahko zaspati

V imenu igralcev je spregovoril napadalec Andraž Šporar, ki skupaj z Benjaminom Šeškom predstavlja trd oreh za vsakega tekmeca. »Vsi smo že malo nestrpni, ampak uživamo v teh dneh. Prišli smo v položaj, ki smo si ga želeli na začetku kvalifikacij. Vse je v naših rokah. V Köbenhavnu zanesljivo ne bo enostavno, saj imajo tudi Danci svoje načrte. Ob naši dobri tekmi in kakovosti, ki jo premoremo, se lahko nadejamo ugodnega rezultata. Za nas bosta največji motiv nastop pred 40.000 gledalci in zmaga, s katero bi se uvrstili na evropsko prvenstvo,« je samozavestno poudaril Andraž Šporar in priznal, da pred takšnimi tekmami ni lahko zaspati. Spregovoril je tudi o dobrem sodelovanju s Šeškom. »S takšnim igralcem, ki premore veliko kakovosti in razume nogomet, ni težko igrati. Ni pa edini, ki je tak v naši reprezentanci, ampak še veliko mladih, ki v nogah nimajo veliko tekem, pa igrajo tako, kot da bi za Slovenijo odigrali od 50, 70 tekem,« se je razgovoril Šporar in dodal, da ni pomembno, kdo doseže zadetek. »Tudi, če ga Jan Oblak. Samo, da gremo naprej. Če bom v 95. minuti zabil gol za 1:0, bom slekel dres,« je med smehom izstrelil 29-letni Ljubljančan.

Ker Kek ostaja zvest pravilu, da ekipe, ki zmaguje ne menja, je velika verjetnost, da bodo tekmo začeli Oblak, Karničnik, Blažič, Bijol, Janža, Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik. Mlakar, Šporar, Šeško. Glavni sodnik bo izkušeni 40-letni španski bančnik Jose Maria Sanchez Martinez. x