Slovenija bo nadzor na notranji meji s Hrvaško in Madžarsko podaljšala vse do poletja 2024

Vlada je na četrtkovi seji podaljšala začasni ponovni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko za 20 dni, in sicer do 9. decembra 2023. Nadzor je Slovenija uvedla 21. oktobra in ga lahko podaljšuje v skupnem obdobju do 21. decembra. Danes pa so se odločili, da bodo glede na mednarodne razmere, predvsem zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter posledično groženj s terorizmom v Evropi, 22. decembra nadzor podaljšali še za dodatnih šest mesecev, do poletja 2024. »Režimi za enkrat ostajajo v veljavi, je pa stvar policije, kakšen sistem bo vzpostavila, za enkrat delujejo selektivno,« je med drugim na današnji novinarski konferenci dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.