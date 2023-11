Hrvaška: zaklenili so jo v stanovanje, jo silili v beračenje in jo tepli

Celo leto dni je trojica na Hrvaškem, šlo naj bi za očeta, sina in njegovo ženo, izkoriščala 59-letnico, jo zaklepala v stanovanje, tepla, žalila, silila k beračenju. Gospo, ki ima velike težave s sluhom, so v svoje kremplje zvabili s prevaro, do nje pa se obnašali kot do sužnje.