Lete med slovensko in dansko prestolnico je nazadnje zagotavljal propadli prevoznik Adria Airways, so spomnili na portalu. Povezave med obema prestolnicama sicer pri Norwegianu še niso vključili v urnike letov, prav tako karte še niso naprodaj.

Norveški prevoznik, druga največja letalska družba v Skandinaviji, je že leta 2016 omenjal možnost prihoda v Slovenijo, letos poleti pa je začel leteti v Skopje. Pred tem je vstopil že na letalske trge Hrvaške, Kosova in Črne gore. Skupaj z leti v Ljubljano naj bi prihodnje poletje med drugim uvedel še lete iz Osla in Koebenhavna v Zadar, iz Göteborga v Prištino in iz Rige in Koebenhavna v Tivat. Večina teh letov naj bi bila operativna le od junija do avgusta.

Na portalu EX-YU Aviation navajajo, da se je upravljalec ljubljanskega letališča Fraport Slovenija v zadnjem mesecu pogovarjal z 28 letalskimi družbami glede možnosti vpeljave več kot 30 povezav.

Ministrstvo za infrastrukturo je sicer konec oktobra objavilo tretji javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije, za kar je v letih 2023, 2024 in 2025 skupno na voljo 16,8 milijona evrov subvencij. Izplen prvih dveh razpisov sta povezavi z Luksemburgom (Luxair), ta se že izvaja, in z Rigo (Air Baltic), ta bo stekla s poletnim voznim redom prihodnje leto.

Končno odločitev o morebitni vzpostavitvi novih povezav na podlagi tokratnega razpisa je pričakovati v decembru, takrat bo tudi znano, ali se bo morda za subvencijo prijavil tudi Norwegian.