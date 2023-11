»Zavedamo se pomembnosti tekme in kakovosti tekmeca, ki nas čaka v Koebenhavnu. To ne glede na to, v kakšni postavi bo igral. Zavedamo pa se tudi svoje kakovosti, želim si, da odigramo hrabro in odločno,« je pred odhodom na Dansko povedal selektor Matjaž Kek, ki z motivacijo ne bi smel imeti težav.

»Izziv je velik. Ni pomemben posameznik, ampak koliko je vsak posameznik pripravljen svojo individualno kakovost podrediti kolektivu. V tem primeru bi to bila lahko zelo dobra Slovenija,« je pristavil Kek, ki sicer ima nekaj težav v ekipi, med drugim je Žan Celar prvič vadil z ekipo, tako da se bo po današnjem treningu odločil, kako postaviti ekipo za obračun z Danci.

»Če pa kdo potrebuje še dodaten motiv ali izziv, verjetno ni na pravem mestu. To so tekme, za katere se živi. To je privilegij,« je poudaril selektor.

Da dodatne motivacije ne bo treba, je povedal Andraž Šporar. »Zagotovo smo vsi malo nestrpni, ampak uživamo v teh dneh. Prišli smo v položaj, ki smo si ga želeli na začetku kvalifikacij. Vse je v naših rokah. Zagotovo pa jutri ne bo enostavno, tudi Danci imajo svoje načrte. Ampak ob naši dobri tekmi in kakovosti, ki jo premoremo, se lahko nadejamo dobrega rezultata,« je dejal Šporar. Tega veseli, da bo stadion Parken razprodan, med skoraj 40.000 navijači bo tudi 600 slovenskih.

Že pred tekmo Danska - Slovenija bo konec obračuna med Kazahstanom in San Marinom, pri čemer bi zmaga slednjega pomenila, da sta tako Danska kot Slovenija že na EP. »Zagotovo bi si želeli zmago San Marina, ampak gledamo nase. Pred nami je fantastična tekma in tudi če bi San Marino zmagal, bi si vseeno želeli iztržiti šest točk na obeh tekmah,« je še povedal Šporar, ki pravi, da ni pomembno, kdo doseže zadetek za Slovenijo, »tudi če Jan Oblak, samo da gremo naprej«.

V slovenski vrsti bo po določenih težavah vsak igralec prišel zelo prav selektorju. Zaradi bogatih izkušenj je eden pomembnih členov vezist Jasmin Kurtić.

»Zavedamo se, kaj nam prinaša ta cikel. Ne delamo drame, delamo, kakor smo delali doslej. Mislim, da mora biti pristop kot na vsaki tekmi, v tem primeru bo tudi izid na naši strani,« je dejal Kurtić in se dotaknil Danske.

»Vemo, kakšna reprezentanca je Danska. Zelo kakovostna. Igra doma, mi pa bomo morali biti taktično dobri na igrišču. Komunikacija bo zelo pomembna. Naredili bomo vse, da onemogočimo njihove glavne kvalitete,« je pojasnil Kurtić.

Žan Vipotnik pa je dodal, da zaradi manjkajočih igralcev, predvsem Rasmusa Hoejlunda in Christiana Eriksena, Danci niso oslabljeni. »Imajo dobro, kakovostno ekipo, prejemajo malo golov, kar je dodatna motivacija za nas napadalce. So dinamična ekipa s trdo obrambo. Ampak če bomo pravi, bo treba tudi nas kaj vprašati,« je menil Vipotnik.

Kurtić opozarja, da ne smejo nihati v igri, a poudarja, da so zdaj res skupina na najvišji ravni, ki se trudi in si pomaga. Štiriintridesetletnik si še posebej želi priti na veliko tekmovanje.

»Smo zelo blizu, tega se zavedam, te priložnosti ne smemo izpustiti iz rok. Ampak če hočemo nekaj narediti, moramo to narediti skupaj,« je še pristavil Kurtić in dodal, da bo to zanj ena najpomembnejših tekem v karieri.

Tudi v primeru poraza na Danskem in zmage Kazahstana proti San Marinu bodo imeli Kurtić in soigralci novo priložnost za preboj na EP v ponedeljek, ko bodo ob 20.45 gostili prav Kazahstance. Proti njim bi za Nemčijo zadostovala že točka.