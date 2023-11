Španijo bo tudi naslednji mandat vodila levosredinska vlada pod vodstvom Pedra Sancheza. Po štirih mesecih, odkar je na volitvah zmagala desnosredinska Ljudska stranka pod vodstvom Alberta Núñeza Feijóoja, ki pa si ni uspel zagotoviti zadostne podpore za premiersko izvolitev, je uspelo socialistom (PSOE). Po burni dvodnevni razpravi v parlamentu, kjer so se vnovič trla kopja med socialdemokrati in ljudsko stranko glede zakona o amnestiji, je Sanchez danes dobil pričakovano podporo večine poslancev. Zanj je v 350-članskem parlamentu glasovalo 179 poslancev, 171 jih je bilo proti.

Desnica je v preteklih tednih organizirala številne proteste proti zakonu o amnestiji, ki po njihovi oceni najeda pravno državo. Priprava takšnega zakona je za Sancheza postala nujna, če je hotel na svojo stran pridobiti tudi glasove katalonskih strank Junts in ECR, ki bi mu omogočile izvolitev. Po dolgotrajnih pogajanjih mu je uspelo. Sanchez sporni dogovor brani, saj da bo dal moč in stabilnost državi.

Zakon bo omogočil oprostitev političnega vodstva Katalonije in drugih oseb, ki so bili zaprti zaradi osamosvojitvenih prizadevanj Katalonije in izvedbe referenduma o neodvisnosti. Omogočil bo tudi vrnitev nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta iz izgnanstva v Belgiji, kamor se je zatekel pred sodnim pregonom v Španiji. Prav njegova stranka Junts je na koncu s podporo zakonu o amnestiji bila ključna, da bo Sanchez Španiji lahko vladal še naprej.

Ko bo zakon o amnestiji sprejet, bo to že druga amnestija v Španiji. Prvo so sprejeli leta 1977, dve leti po smrti avtokrata Francisca Franca. S pomočjo zakona so osvobodili politične zapornike iz časov Francove vladavine in izgnancem omogočili vrnitev v Španijo. Zakon je omogočil tudi nekaznovanost tistih, ki so sodelovali pri zločinih med državljansko vojno in v frankistični Španiji.