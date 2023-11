Novela na podlagi dveh evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do petih dni neplačanega dopusta za oskrbo oz. nego družinskega člana ter pravico, da od delodajalca zahtevajo bolj predvidljivo in varnejšo obliko zaposlitve, kadar je ta na voljo.

Iz evropske zakonodaje v slovenski pravni red prenaša tudi subsidiarno odgovornost v gradbeništvu.

Med rešitvami, ki so naletele na največje nasprotovanje delodajalcev, sta zaščita sindikalnih zaupnikov, tako da se jim bo morebitno zadržanje odpovedi zaposlitve podaljšalo do odločitve v sporu na prvi stopnji oziroma najdlje za šest mesecev, ter zaščita žrtev nasilja v družini, med drugim s pravico do petdnevnega plačanega dopusta za urejanje zadev na centru za socialno delo, na sodiščih ipd.

Prenovljeni zakon prinaša še nekatere druge rešitve v korist delavcev. Gre za ukrepe, vezane na pisno opozorilo pred odpovedjo, izboljšave glede agencijskega dela, pravico do odklopa. Za ureditev slednje velja enoletno prehodno obdobje.

Socialni partnerji so se o noveli zakona, ki velja za malo delavsko ustavo, pogajali več mesecev. Prva različica je šla junija v javno obravnavo neusklajena, tudi to pa je bil razlog, da so delodajalci julija izstopili iz Ekonomsko-socialnega sveta. Oktobra so vse tri strani na maratonskih sestankih poskusile z vnovičnim usklajevanjem, a neuspešno.

Vlada je tako, da bi se izognila kazni Evropske komisije v višini 1,5 milijona evrov, v naglici v DZ poslala neusklajeno novelo, ta pa jo je potrdil.

Spletni portal N1 danes poroča, da Slovenije po zanesljivih informacijah ni na seznamu držav, proti katerim bo Bruselj sprožil tožbo. Kazni se je tako izognila kljub zamujenemu roku za implementacijo evropskih direktiv - ta se je iztekel 10. novembra.

Četudi so bile iz novele nekatere določbe iz poletnega osnutka izločene, denimo možnost 30-urnega polnega delovnega tedna in do 48-urnega počitka, je potrjena različica bližje sindikatom.

Je pa minister za delo Luka Mesec v kratkem napovedal še en poseg v zakon, ko naj bi socialni partnerji uskladili še izločene rešitve, sindikati in delodajalci pa bodo k pogajanjem vabljeni še z dodatnimi predlogi.

