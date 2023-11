Članom Državnotožilskega sveta namreč mandat poteče 18. decembra. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je zato za 23. novembra razpisala volitve novih članov. Štiri od devetih jih DZ izvoli na predlog predsednice republike izmed pravnih strokovnjakov. Število predlaganih kandidatov pa mora biti večje od števila članov, ki se jih voli.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov prejela deset predlogov. Na kandidatni listi, ki jo je poslala v DZ, pa so: izredni profesor ustavnega prava na ljubljanski pravni fakulteti Samo Bardutzky, nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer, odvetnik Mitja Jelenič Novak, nekdanja tožilka in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer ter dolgoletni vodja okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivan Žaberl.

MVK se je danes s predlogom seznanila in DZ predlaga, da izmed omenjenih petih kandidatov izvoli štiri člane Državnotožilskega sveta. Za takšen sklep je glasovalo deset članov komisije, šest jih je bilo proti. Proti so bili v SDS in NSi, kjer opozarjajo na nekatera pretekla ravnanja oz. odločitve Fišerja, zaradi katerih zanje ni sprejemljiv kandidat.

Jože Tanko (SDS) pa je dodal tudi, da je predsednica republike ob nezmožnosti razsodbe ustavnega sodišča pri zakonu o RTV dejala, da polarizacija ustavnega sodišča ni prinesla nič dobrega in da se bo zato maksimalno potrudila, da se z novimi imenovanji in novimi predlogi kaj takšnega ne bo več ponovilo. Po mnenju Tanka se namreč »gre v to smer, da se kadruje tako, da dobimo uniformni organ, se pravi, da vsi mislijo kot eden«.

Generalni sekretar v uradu predsednice republike Uroš Krek je poudaril, da je bil izbor kandidatov narejen na podlagi strokovnosti in referenc kandidatov, njihovega poznavanja dela državnega tožilstva, kot tudi različnih nivojev predhodnega delovanja v okviru državnega tožilstva, pa tudi na podlagi njihovega znanstvenega in strokovnega delovanja v okviru različnih področij prava.

Končno izbiro štirih članov bo DZ opravil s tajnim glasovanjem.

MVK se je danes seznanila tudi s predlogom poslanske skupine Svoboda, da se kot članica in predsednica preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, razreši Mojca Šetinc Pašek, namesto nje pa se za članico in predsednico imenuje Tamaro Vonta. Sklep, ki sledi temu predlogu in o katerem bo na plenarni seji odločal DZ, je MVK sprejela brez razprave, z desetimi glasovi za in nobenim proti. Predlog za razrešitev Šetinc Pašek sicer sledi njeni izključitvi iz stranke Gibanje Svoboda.

Prav tako brez razprave je komisija sprejela ostale odločitve. Sledeč predlogom Sodnega sveta DZ predlaga, da za vrhovno sodnico na Vrhovnem sodišču RS imenuje Joniko Marflak Trontelj, za okrožno sodnico na Delovnem sodišču v Celju izvoli Natašo Ciraj, za okrajno sodnico na Okrajnem sodišču v Šmarjah pri Jelšah Veroniko Kitak Jug, za okrajno sodnico na Okrajnem sodišču v Žalcu pa Nino Jelenčić.

DZ komisija tudi predlaga, da sprejme sklep o zamenjavi člana sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Fiho), ki je imenovan na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije. Ta je namreč DZ predložila odstopno izjavo dosedanjega člana sveta Mihe Kuharja. Za novega člana zveza predlaga Mateja Kranjca.

Za odločanje na plenarni seji DZ je komisija ob tem pripravila še predlog, da se za članico Slovenske nacionalne komisije za Unesco imenuje poslanko Levice Natašo Sukič, ki so jo predlagali v poslanski skupini Levice. Poleg nje je bila kandidatka še poslanka SDS Alenka Jeraj, ki jo je predlagala poslanska skupina SDS.