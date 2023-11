»Resnično sem vznemirjen zaradi svojega prvega koncerta v Ljubljani in veselim se nastopa pred čudovitim slovenskim občinstvom. Pričakujete lahko moje največje uspešnice, pa tudi veliko pravih presenečenj,« je pred koncertom v Ljubljani povedal Rod Stewart. Vstopnice za koncert v Ljubljani bodo v prodaji od petka od 11. ure. Za člane fan cluba Roda Stewarta bodo vstopnice na voljo v predprodaji od četrtka od 11. ure do petka do 11. ure, je objavljeno na spletni strani eventim.si.

Kot so še objavili, organizator koncerta občinstvu obljublja nepozaben večer in odlično zabavo: »V veliko čast in zadovoljstvo je zastopati glasbeno legendo, kot je Rod Stewart, in organizirati njegov prvi koncert v Ljubljani. Prepričani smo, da bo občinstvo uživalo v vrhunski produkciji, odlični glasbi in zabavi, zato komaj čakamo na maj prihodnje leto,« je povedal direktor Star produkcije Alen Ključe.

Med Stewartove velike uspešnice se uvrščajo pesmi, kot so Sailing, The First Cut Is The Deepest, Rhythm Of My Heart, Tonight's The Night in Maggie May.

Dvakrat je bil sprejet v rock and roll dvorano slavnih, je dobitnik nagrade grammy, leta 2016 pa je za svoj prispevek h glasbenemu in humanitarnemu delu prejel viteški naziv. Je eden redkih umetnikov, ki se ponaša s 16 singli, ki so se uvrstili med prvih 10 najbolj poslušanih na lestvici Billboard Hot 100. Z 10 albumi in 26 uspešnicami se je uvrstil na vrhove lestvic v Veliki Britaniji, s 17 albumi in 16 hiti pa tudi na vrhove lestvic v ZDA.

Poleg tega, da je odličen pevec s prepoznavnim glasom, je tudi izjemen pisec besedil, ki uspešno združuje različne sloge in ustvarja novo kombinacijo folk, rock, blues in country glasbe s povsem edinstvenim zvokom.

Tudi na svojem zadnjem studijskem albumu Tears of Hercules, ki je izšel leta 2021, je eden od avtorjev devetih skladb. Album, ki se je takoj po izidu uvrstil med prvih pet najbolj poslušanih, mu je še posebej dragocen in pomemben. Vključuje namreč pesem Touchline, ki jo je posvetil očetu, zaradi katerega je vzljubil nogomet, in to veliko ljubezen je pevec prenesel tudi na svoje sinove.

Stewart poleg vseh koncertov, ki jih ima na svetovni turneji, že od leta 2011 nastopa tudi v dvorani Ceasars Palace v Las Vegasu, kjer so njegovi koncerti še vedno razprodani.

Stewart je glasbeno kariero začel leta 1963 v birminghamskem ansamblu Jimmy Powell and the Dimensions, v katerem je igral na harmoniko. Leto kasneje se je pridružil skupini, ki jo je vodil Long John Baldry, in nato podpisal prvo pogodbo za singl, priredbo bluesovske klasike Good Morning Little Schoolgirl.

Leta 1969 je pel pri zasedbi The Faces, ki pa se je kmalu preimenovala v Rod Stewart and The Faces. Na samostojno glasbeno pot je stopil leta 1971 z albumom Every Picture Tells A Story in z uspešnico Maggie May zaslovel po vsem svetu.