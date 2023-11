Hanija vodi politbiro Hamasa od leta 2017, a je z območja Gaze z družino odšel leta 2019, s katero že leta živi v Katarju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Viri blizu Hamasu trdijo, da je bila hiša v času napadu prazna.

Izraelska vojska je še spočila, da je v operaciji v begunskem taborišču al Šati, kjer se je Hanija rodil leta 1963, odkrila in uničila skrivališče orožja in opreme za boje na morju, kot so potapljaške obleke in eksplozivna sredstva. Našli so tudi pasove z eksplozivom, potitankovske rakete in obveščevalne dokumente.

Po palestinskih volitvah leta 2005, na katerih je zmagal Hamas, je palestinski predsednik Mahmud Abas leta 2006 Hanijo imenoval za premierja. Leto dni kasneje ga je odstavil, ko je Hamas po večdnevnih bojih Abasovo gibanje Fatah pregnal z območja Gaze. Od takrat Hamas nadzira Gazo, Abas pa vodi palestinsko upravo na zasedenem Zahodnem bregu. Hanija je odstavitev zavrnil kot neustavno.

Hamas je sedanjo vojno sprožil z napadom na Izrael 7. oktobra, v katerem je ubil 1200 ljudi in zajel 239 talcev, ki jih zadržuje na območju Gaze. Izraelska vojska je s ciljem uničenja Hamasa sprožila obsežno operacijo na območju Gaze in v njej po palestinskih podatkih ubila že več kot 11.300 ljudi, tudi več kot 4000 otrok.

Politbiro, ki ga vodi Hanija, je najvišji organ odločanja Hamasa in ima 15 članov. Hamas sicer tako Evropska unija kot ZDA uvrščata med teroristične organizacije.

Večina Američanov podpira premirje med Hamasom in Izraelom

Večina Američanov se zavzema za takojšnje premirje med palestinskim skrajnim gibanjem Hamas in Izraelom v Gazi, čeprav vlada predsednika Joeja Bidna temu nasprotuje skupaj z Izraelom, kaže anketa tiskovne agencije Reuters in inštituta Ipsos. Ugotavlja tudi, da je podpora Izraelu med Američani padla.

Sredi oktobra, kmalu po napadih Hamasa na Izrael, ki so zahtevali 1200 življenj, je 41 odstotkov udeležencev iste ankete menilo, da morajo ZDA podpirati Izrael. Sedaj jih je takega mnenja le še 32 odstotkov.

Kar 70 odstotkov Američanov želi premirje, od tega tri-četrtine privržencev demokratov in polovica privržencev republikancev. Izrael temu nasprotuje, ker želi z vojaško operacijo izkoreniniti Hamas, ZDA pa mu stojijo ob strani.

Kakih 39 odstotkov Američanov meni, da bi morale biti ZDA nevtralen posrednik med sprtimi stranmi, pred mesecem dni pa jih je bilo takega mnenja le 27 odstotkov. Le 15 odstotkov Američanov meni, da bi se morale ZDA v spopadih postaviti na stran Palestincev, kar je podobno kot pred mesecem dni.

Padec podpore Izraelu je posledica več tednov trajajočega bombardiranja Gaze in vojaške operacije proti Hamasu, pri čemer je doslej v Gazi umrlo več kot 11.200 Palestincev, večinoma civilistov.

Anketa med drugim ugotavlja še, da 40 odstotkov Američanov podpira pošiljanje orožja Ukrajini, pošiljanje orožja Izraelu pa 33 odstotkov.