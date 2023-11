Neznanci so davi na vrata Judovskega kulturnega centra v Ljubljani narisali antisemitske simbole (svastiko), to pa sicer ni prvi primer izražanja sovraštva do skupnosti Judov v Sloveniji.

Robert Waltl, direktor Judovskega kulturnega centra (JKC), je za Dnevnik povedal, da so poslikave opazili zjutraj, ko so prišli na delovno mesto. »Za temi vrati sta razstava o Ani Frank in Festival strpnosti, ki se te dni odvija v Ljubljani. Za temi vrati prav tako stoji sinagoga in hiša, ki se že dlje časa ukvarja ravno s strpnostjo in sprejemanjem drugačnosti,« opozarja Waltl. Po njegovem mnenju gre za strahopetna dejanja nekoga, ki v družbo želi vnašati nemir. »Nemir pa želi vnašati tudi v Ljubljano, ki je mesto, ki sicer sprejema drugačnost. Dejanje je nesprejemljivo, strahopetno in vredno vsakršne obsodbe,« je jasen direktor JKC.

Tako kot v drugih državah je po njegovem mnenju tudi ta napad povezan z vojno med Izraelom in Hamasom, vendar poudarja, da Judovski kulturni center v Ljubljani nima prav nič opraviti s slednjo. »Tudi tisti, ki danes "podpirajo" Palestino v tej zadnji vojni, bi se morali zavedati, da če so res za mir in sožitje, tovrstnega nasilja ne morejo tolerirati,« še opominja. Direktor centra sicer pričakuje, da se bodo antisemitski napadi še pojavljali, morda pride celo do njihovega porasta. Pomembno pa se je zavedati, da antisemitizem ne vznikne iz vakuuma, temveč so zametki le-tega v družbi prisotni že prej. »Očitno se vedno čaka na "primerno situacijo," ki spodbudi kleči antisemitizem,« komentira Waltl.

Na vprašanje, kako bi lahko v teh napetih okoliščinah bolje zaščitili Judovsko skupnost v Sloveniji, Waltl odgovarja, da fizična zaščita ni potrebna, je pa dobrodošla podpora širše družbe, denimo na njihovih dogodkih. »Želimo pokazati, kaj počnemo, kako živimo znotraj te družbe; da smo asimilirani in dejansko del te družbe. Želimo, da nas vidijo kot obogatitev, ne kot nekaj slabega,« še dodaja.

Na zapise so se odzvali tudi v Inštitutu 8.marec in na Facebooku zapisali: »Enačenje verskih skupnosti z ideološkimi pogledi je nedopustno in sporno. Nesprejemljivi so tudi tovrstni zapisi na vratih Judovskega centra v Ljubljani«.

»Antisemitizem ni le napad na Jude, temveč tudi žalitev naših skupnih vrednot. Bistveno je, da mednarodni organi obsodijo takšna dejanja in si dejavno prizadevajo za spodbujanje razumevanja in enotnosti,« je nedavno komentirala posebna koordinatorka EU za boj proti antisemitizmu Katharina von Schnurbein. O povečanju antisemitskih incidentov poročajo tudi iz ZDA, Kanade, Južne Afrike in več južnoameriških držav.