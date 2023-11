Ameriški in kitajski predsednik Joe Biden in Xi Jinping sta sinoči po našem času v San Franciscu začela svoje druge pogovore v živo, med katerimi naj bi po napovedih štiri ure pretresala nakopičena vprašanja med velesilama in svetovne probleme. Xi je pred začetkom pogovorov dejal, da so odnosi med ZDA in Kitajsko najpomembnejši dvostranski odnosi na svetu, ki da nikoli niso bili v povsem mirnih vodah, da pa obračanje hrbta drugi državi ne pride v poštev, saj bi konfrontacija prinesla neznosne posledice, zato je potrebno sodelovanje. Omenil je tudi težave globalnega gospodarstva in pomenljivo navedel protekcionizem in dobavne verige. Biden je pred začetkom pogovorov dejal, da tekmovanje ne sme prerasti v konflikt in da je zato nujno, da se s Xijem jasno razumeta kot voditelja. Dejal je, da se v preteklosti nista vedno strinjala, da pa sta se vedno pogovarjala odkrito in neposredno.

Velikih prebojev v zapletenih odnosih ni bilo pričakovati, sta pa državi še pred začetkom pogovorov napovedali obnovitev sodelovanja na področju boja proti podnebnim spremembam, ki ga je Kitajska zamrznila po obisku tedanje predsednice predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu. Pričakovati je bilo mogoče tudi napoved obnovitve komunikacije vojska obeh držav, kar je Kitajska prav tako zamrznila po obisku Pelosijeve, ter napoved kitajskih ukrepov proti izvozu kemikalij za izdelavo droge fentanil, ki je zdaj najsmrtonosnejša v ZDA. V republikanski stranki so se Bidnovi kritiki spraševali, zakaj se sploh srečuje s Xijem, ki je bil nazadnje v ZDA leta 2017 na floridski posesti republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Bela hiša je odvrnila, da želi Biden pokazati Američanom, da je pogovor s Xijem v ameriškem interesu.