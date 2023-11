V hrvaškem parlamentu bodo danes predvidoma brez težav potrdili podpredsednika stranke HDZ in predsednika osiješko-baranjske županije 50-letnega Ivana Anušića za novega obrambnega ministra, potem ko je zeleno luč za prihod enega vodilnih ljudi vladajoče stranke v Slavoniji v Zagreb včeraj prižgal saborski odbor za obrambo. Anušić bo na položaju nasledil Marija Banožića, ki se je hudo poškodoval, ko je v soboto zgodaj zjutraj na poti na lov povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom nedaleč od Vinkovcev.

Kritika srbske stranke

Premier Andrej Plenković, ki po navadi počasi vleče občutljive poteze, je tokrat ekspresno odstavil Banožića, ki je bil eden najšibkejših členov vlade in ki bi ga zaradi številnih afer morali odsloviti že davno. Še hitreje od pričakovanj se je Plenković odločil za novega ministra Anušića, ki je dobil podporo vrha HDZ, potem pa tudi koalicijskih partnerjev, med katerimi je tudi Samostojna demokratska srbska stranka (SDSS). Anušić je večkrat dejal, da bi bil srečnejši, če HDZ ne bi bila v vladni koaliciji s SDSS. Za vodilne ljudi stranke srbske manjšine na Hrvaškem pa je dejal, da s svojimi izjavami in ravnanji samo izzivajo. Kljub temu je z obema rokama zagrabil za ministrski stolček, do katerega bo prišel s podporo SDSS, bo pa na njem verjetno manj kot leto dni, ker so prihodnje leto parlamentarne volitve.

Anušić prihaja v vlado s podobo glavnega opozicijskega politika premierju znotraj HDZ in enega vodij desne struje v stranki. Politično se je aktiviral kot član skrajno desne Hrvaške stranke prava v 90. letih. Bil je neodvisni župan občine Antunovac pri Osijeku, potem pa kot član HDZ poslanec, ko je stranko vodil Tomislav Karamarko. V zadnjih letih se je večkrat odkrito uprl Plenkoviću, denimo ob letošnji razrešitvi ministrice za regionalni razvoj in sklade EU Nataše Tramišak, ki je bila dolgoletna Anušićeva sodelavka v Osijeku. Je pa Anušić pragmatik, ki se bo iz Plenkovićevega kritika zdaj prelevil v njegovega ministra.

Manj napadov Milanovića?

Čeprav je mogoče sklepati, da ima izbira Anušića za obrambnega ministra in hkrati podpredsednika vlade za Plenkovića vrsto prednosti, izbira kaže tudi na plitek kadrovski bazen največje hrvaške stranke, saj ni bilo izpostavljenih veliko potencialnih kandidatov za novega obrambnega ministra. Plenković lahko računa, da je z imenovanjem Anušića rešil njune spore in ga umiril, v vlado pa dobil hrvaškega branitelja prostovoljca, ki v nasprotju z Banožićem uživa ugled tudi v obrambnih krogih. Anušić je v vojsko vstopil kot 17-letnik in v njej ostal do leta 2001.

Plenković je z izbiro Anušića tudi okrepil HDZ v Slavoniji, kjer izgublja zaupanje desničarskih volilcev na račun populističnih strank skrajnje desnice, kot sta Domovinsko gibanje in Hrvaški suverenisti. Da bo Anušić zdaj tarča njihovih napadov, se je pokazalo že na seji saborskega odbora za obrambo, kjer so mu člani Suverenistov očitali celo pomanjkljivo izobrazbo, saj je višji športni trener športne rekreacije z diplomo zagrebške kineziološke fakultete (fakultete za šport).

Plenkovićeva vlada bo poslej verjetno tudi manj izpostavljena verbalnim napadom predsednika države in vrhovnega poveljnika vojske Zorana Milanovića, ki je izkoristil vsako priložnost, da je Banožića predstavljal kot nesposobnega ministra, obenem pa kritiziral Plenkovića, ker ga je imel v vladi. Milanović in Anušić naj bi bila v korektnih odnosih, potem ko sta bila tekmeca pred štirimi leti na predsedniških volitvah, ko je Milanović zmagal, Anušić pa vodil volilni štab poražene bivše predsednice Kolinde Grabar Kitarović. Anušić ne skriva niti ambicij, da bi po Plenkoviću prevzel vodenje HDZ, bo pa zdaj v njegovi senci, ko se bo moral dokazovati na najvišji politični ravni na čelu državotvornega resorja članice zveze Nato.