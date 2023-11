Ob protestih z vsega sveta, tudi številnih zahodnih držav, vključno z ZDA, so izraelski vojaki v noči s torka na sredo vdrli v bolnišnico Šifa, ki je največja v vsej Gazi in okoli katere so šest dni potekali boji. Kot je poročal novinar agencije France Presse, so zasliševali osebje, bolnike in civiliste. Oklepniki in druga vozila so že prej obkolili bolnišnični kompleks v središču mesta Gaza na severu istoimenske enklave. Po trditvah omenjenega novinarja so izraelski vojaki z zvočniki pozivali »vse moške, stare 16 let in več«, naj »z dvignjenimi rokami zapustijo stavbe preko notranjega dvorišča«, tako da se je na veliki ploščadi bolnišnice zbralo okoli »tisoč ljudi z dvignjenimi rokami«. Izraelska vojska trdi, da sta v bolnišnici in v predorih pod njo strateška infrastruktura in glavni štab Hamasa. Hamas to zanika. Eden od tiskovnih predstavnikov izraelske vojske pa je v arabščini dejal, da so vojaki pripeljali medicinski material, inkubatorje in mleko. Sinoči so prišla poročila, da se izraelski vojaki umikajo iz bolnišnice, Izrael pa je sporočil, da se operacije nadaljujejo, ter pokazal fotografijo pušk in streliva, ki so jih po navedbah izraelske vojske našli v bolnišnici.

Večina bolnikov in civilistov, ki so se v prejšnji tednih zatekli v bolnišnico, je že odšla na jug enklave, kjer (še) ni kopenske ofenzive, je pa mogoča, saj je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal, da noben košček Gaze ne bo ostal nedotaknjen. Evakuacija številnih težjih bolnikov in ranjencev pa naj ne bi bila mogoča. Še v torek je kardiolog Khaled Abu Samra za pariški dnevnik Le Monde dejal, da je v bolnišnici 600 ranjencev in bolnikov, sto članov zdravstvenega osebja in okoli tisoč civilistov. Dodal je: »Več kot sto ljudi v bolnišnici je bilo ubitih. Njihova trupla so povsod. Danes zjutraj smo jih na manjšem dvorišču bolnišnice pokopali štirideset.« Sicer nobena od 16 bolnišnic v mestu ne deluje več, ker ni elektrike oziroma goriva za agregate.

Brez napredka o izpustitvi talcev

Izraelska vojska trdi, da je zavzela mesto Gaza in na severu enklave uničila 300 vhodov v predore, v katerih se še naprej skriva večina hamasovcev s talci. Menda pa Hamas ni tako dobro organiziran, kot so se bali Izraelci, ki so v teh 40 dneh vojne utrpeli manjše izgube, saj je po njihovih podatkih vsak dan v povprečju umrl en izraelski vojak. Vsekakor je Izraelu uspelo uničiti velik del Hamasove infrastrukture. Palestinski islamski skrajneži so zdaj precej oslabljeni, zato so v torek predlagali izpustitev od 50 do 100 talcev, to je žensk in otrok, v zameno za petdnevno premirje, ki bi ga najbrž poskušali izkoristiti za to, da bi se pretihotapili na jug enklave, kjer se gnete velika večina civilistov. Netanjahu pa je dal vedeti, da se je pripravljen pogovarjati le o osvoboditvi vseh 240 talcev. Na pogajanjih, na katerih posreduje Katar, je težava tudi slaba organizacija Hamasa, tako da ni jasno, kje vse v predorih, ki naj bi bili dolgi več sto kilometrov, se nahajajo talci. Prav tako ni jasno, ali jih je res še živih 240 oziroma 239.

Kdo bo upravljal Gazo?

Izraelska vojska bo svoj vojaški cilj, to je zmago nad Hamasom, dosegla, ko rakete ne bodo več letele iz Gaze v Izrael, ko hamasovci tudi sicer ne bodo več grožnja za varnost Izraela in ko bosta ujeta ali likvidirana 61-letni voditelj Hamasa v Gazi Jahja Sinvar in 58-letni voditelj vojaškega krila Hamasa Mohamed Deif, ki naj bi ukazala napade 7. oktobra, ko je bilo ubitih več kot 1400 ljudi. Vprašanje pa je, ali ji bo uspelo osvoboditi večji del talcev.

Hamas je torej do neke mere že poražen. Menda ni računal s tem, da živi ščit ne bo deloval in da bo Izrael brezobzirno napadel, ne glede na zdaj že več kot 11.000 smrtnih žrtev med palestinskimi civilisti. Ni pa uničen. Velik problem za Izrael, poleg negativne podobe zaradi načina izvedbe vojaške operacije, je vprašanje, kaj storiti z Gazo po zmagi nad Hamasom. Večina izraelskih politikov in generalov si ponovne okupacije ne želi. Njihova skrita želja je, da bi upravo nad Gazo prevzel Egipt, ki pa se tega brani. ZDA predlagajo, da bi upravo prevzele palestinske oblasti z Zahodnega brega, z idejo, da bi tako počasi nastala palestinska država.

