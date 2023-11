Pod vodstvom italijanskega trenerja Simoneja Pianigianija se je košarkarska Cedevita Olimpija podpisala pod novo katastrofo. V 7. krogu evropskega pokala sta se v Stožicah pomerili ekipi, ki sta bili še edini brez zmage v skupini A. Zmaji so poudarjali, da je proti Hamburgu čas za prvo zmago, a dobra igra v le zadnji četrtini je bila premalo za dosego želenega cilja. Vse bolj očitno je, da zeleno-oranžna barka pod Pianigianijem pluje v povsem napačno smer.

Kljub klavrnim predstavam Cedevite Olimpije v letošnji sezoni se je včeraj v Stožicah zbralo spodbudno število navijačev, ki želijo v težkih časih pomagati klubu, a je to sila težko, če jim poteze na parketu ne dajejo razloga za vriskanje in ploskanje. V igri Ljubljančanov sredi novembra, torej po treh mesecih od začetka priprav, še vedno prihaja do enih in istih težav. Obramba je izredno porozna in neodgovorna, saj so se košarkarji Hamburga brez težav sprehajali mimo svojih čuvajev in prihajali do obroča. V napadu pa se na trenutke zdi, da vlada popolna anarhija, saj se igralci odločajo za mete iz neizdelanih položajev, o kakšnih taktičnih zamislih ali rešitvah ni ne duha ne sluha. Ko imajo najboljši posamezniki pri zmajih svoj dan in so navdahnjeni, potem še nekako gre, ko pa temu ni tako, nastopijo silne težave. Olimpija je do 13. minute še bila enakovredno bitko s kakovostno skromnim nemškim nasprotnikom, nato pa padla v tako pogoste črne minute. Gostje so v slabih petih minutah naredili delni izid 19:5, o stanju duha pa sta nazorno pričali obe klopi za rezervne igralce. Medtem ko je bila pri Hamburgu po vsakem košu sila glasna in so igralci vstali na noge ter se bodrili, česa podobnega niti približno ni bilo zaznati pri gostiteljih, kjer je sem ter tja ob parketu poskočil le trener Simone Pianigiani, ko ni bil zadovoljen s tistim, kar je videl.

Še huje je bilo v nadaljevanju. Zaradi bolečin v hrbtu, ki ga mučijo zadnje dni, je v slačilnici ostal Karlo Matković, njegovi soigralci pa so v drugi polčas vstopili povsem brez energije. Nico Brauner jim je hitro natresel tri trojke, ko pa je semafor sredi tretje četrtine kazal že minus 22, so se oglasili tudi navijači, ki so igralce v zelenih dresih na minuto odmora pospremili z žvižgi. Zaostanek se je nato dvignil tudi na vrtoglavih 28 točk, Olimpija pa je s fanatično zadnjo četrtino dobri dve sekundi pred kocem prišla na le točko zaostanka, a si preobrata zaradi igre v prvih 30 minutah ni zaslužila.

»Tekmo smo izgubili v prvih treh četrtinah, ko smo prikazali nesprejemljivo igro. Nedopustno je, da tako delujemo v domači dvorani, s slabo energijo v tekmo tudi nismo vključili gledalcev. V zadnji četrtini smo se borili tako, kot bi se morali vseh 40 minut. Na koncu nam je žal zmanjkalo moči in sreče za zmago. Morda smo si vsi skupaj naložili preveliko breme v želji po prvi zmagi,« je po tekmi povedal kapetan Olimpije Jaka Blažič.

Evropski pokal, 7. krog, druge tekma v skupini A: Prometej – Hapoel 98:89, Joventut – Paris 94:101, BC Wolves – Venezia 77:93, Bešiktaš – London Lions 80:83, vrstni red: Paris 7-0, Bešiktaš in London Lions po 5-2, Hapoel 4-2, BC Wolves 3-3, Joventut, Venezia in Prometej po 3-4, Hamburg 1-6, Olimpija 0-7.