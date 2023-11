Dva meseca in šest dni je bil star deček, ko mu je marca lani na zagrebški pediatriji nehalo biti srce. Tri dni prej ga je njegov 24-letni oče Đani U. tako močno tresel, da je dojenček umrl zaradi izliva krvi v možgane. Tričlanski sodni senat Velike Gorice ga je spoznal za krivega zanemarjanja otroka, posledica česar je bila njegova smrt, in ga pred dnevi obsodil na pet let zapora. V kazen se všteje trinajst mesecev, ki jih je doslej že preživel v priporu, poročajo hrvaški mediji. Prav tam, torej za zapahi, bo tudi počakal na pravnomočnost sodbe. Sodišče je sledilo dokazom in poročilu sodnega izvedenca medicinske stroke, ki je potrdil vzrok smrti otroka. »Razen vašega tresenja ni bil možen noben drug vzrok take poškodbe. Imamo dokaze, da ste bili za to krivi vi. Zagovarjali ste se z molkom, nakazovali ste, da je bil kriv nekdo drug iz družine bivše žene, a niste predlagali nobene priče, ki bi jo lahko glede tega zaslišali,« je o odločitvi sodišča razložila sodnica Nataša Brleković. Đani krivde ni priznal, kaj veliko drugega pa na sojenju ni povedal. Tu in tam je kakšni priči postavil vprašanje, kar je njegova pravica. Tožilstvo 24-letnika ni preganjalo zaradi uboja, temveč zaradi povzročitve okoliščin, za katere se ni zavedal, do česa lahko privedejo. Grozilo mu je od tri do petnajst let zapora, senat pa se je zaradi njegove predkaznovanosti odločil za petletno kazen.

Ni mu nudil prve pomoči

Tistega usodnega dne, bilo je 27. marca lani, je Đani v podnajemniškem stanovanju, v katerem je družina živela, v nekem trenutku opazil, da dojenček ne diha in da je nezavesten. Za pomoč je prosil sosedo, ki je poklicala reševalce, sam pa se je odločil, da ga kljub priporočilom medicinske ekipe ne bo oživljal. »Dojenček je sam ležal na postelji. Brez srčnega utripa, ni dihal, bil je mrtev. Nihče mu ni pomagal. Prva pomoč laika naj bi se namreč brez prekinitve izvajala do prihoda reševalcev. Gospod je bil nekje drugje v stanovanju, opazil sem še par malih otrok,« je na sodišču pričal zdravnik, ki je bil prvi na kraju. Đani je te navedbe zavrnil, potrdil je, da je skušal sinčka rešiti, a da je šel reševalcem vmes pač odpret vrata stanovanja, še prej pa sosedo prosit za pomoč. Obakrat brez dojenčka v rokah. Prvi posredovalci so fantku nemudoma namestili ventilator za pomoč pri dihanju, vsem naporom navkljub pa so zelo hitro opazili znake možganske smrti. Nekaj dni je v bolnišnici preživel v komi, potem pa umrl. Hrvaški mediji pišejo, da bi moral biti deček v očetovem objemu najbolj varen na svetu, a je, nasprotno, verjetno zaradi glasnega, neutolažljivega joka v njegovem naročju pretrpel strahotne trenutke tresenja. Tožilstvo je namreč prepričano, da ga je Đani tako močno tresel, da je izgubil zavest, nehal dihati in umrl. Kdaj točno naj bi to bilo, ni čisto jasno. Nekje med 9. in 17. uro.

Napadel tudi mamo

Najbolj mučni trenutki sojenja so bili za večino prisotnih med praktičnim prikazom sodnega izvedenca Davorja Mayerja, ki je lutko dojenčka stresal tako, kot naj bi Đani sinčka. Glavo lutke je namreč metalo naprej in nazaj, kar naj bi bilo skladno s poškodbami pokojnega dojenčka. Pričala je tudi dečkova mama, ki je bila v času njegove smrti v službi. Spregovorila je o zdaj povsem skrhanih odnosih z bivšim možem in njegovo družino, ki ji med drugim grozi, po rezultatih obdukcije pa je sinovega krvnika nehala obiskovati v zaporu, je še pojasnila. Takrat je ugotovila, da smrt otroka ni bila naključna, še danes pa ne ve, ali je bila namerna. Družina je bila že nekaj časa na radarju lokalnega centra za socialno delo, Đani pa je bil pod njihovim drobnogledom že od svoje rane mladosti, ko si je kot šolar zaradi kaznivih dejanj prislužil bivanje v prevzgojnem zavodu. Kaj prida se ni umiril niti v odraslosti. Pol leta pred smrtjo najmlajšega sinčka se je namreč konkretno pijan znesel nad mamo. Zmerjal jo je s k...o in še čim, jo lasal in vrgel na posteljo. Odnesel jo je z denarno kaznijo in trimesečno prepovedjo približevanja. Do otrok naj v preteklosti ne bi bil nasilen.