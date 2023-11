Obsežni sodni proces proti več sto pripadnikom mafijske združbe 'Ndrangheta, ki se je zapisal v zgodovino italijanskega pravosodnega sistema, se je začel že januarja 2021, končal pa te dni. Kazni za 322 obtoženih, če bodo spoznani za krive, naj bi bile znane kmalu. Tožilstvo je prepričano, da je dokazalo njihovo vpletenost v eno najmočnejših kriminalnih združb na svetu, ki prevladuje v mednarodni trgovini z drogami, denar pa služi tudi z orožjem, pranjem denarja, korupcijo. In ki s sovražniki obračuna kriminalnemu podzemlju primerno – z izsiljevanjem in umori. Tožilstvo je predlagalo za skupno skoraj pet tisoč let zapornih kazni. Sojenje je potekalo v kalabrijskem mestu Lamezia Terme, trije sodniki so slišali na tisoče ur pričevanj 900 različnih prič, vključujoč več kot petdeset skesancev, spreobrnjenih nekdanjih mafijskih sodelavcev. Ti so pripovedovali o klanu Mancuso, ki je nadzoroval provinco Vibo Valentia, ležeč blizu Tirenskega morja skorajda na konici italijanskega škornja.

Gre za največje sojenje proti mafiji v Italiji v zadnjih treh desetletjih, ki je v podzemnem bunkerju potekalo pod budnim očesom do zob oboroženih pripadnikov posebne policijske enote. Preuredili so ga iz prostora nekdanjega klicnega centra, na 3300 kvadratnih metrih pa je bilo prostora za več sto ljudi – obtožene, odvetnike, novinarje ter oborožene specialce in vojake. Prostor so opremili z več kot dvajsetimi ogromnimi zasloni, da so lahko vsi v dvorani spremljali dogajanje. (Mimogrede, podobno urejeno razpravno dvorano so spomladi 2021 za množične obravnave pri nas odprli na Gospodarskem razstavišču.) Večino obtoženih so aretirali decembra 2019 v obsežni policijski operaciji, v kateri je v več državah sodelovalo tri tisoč policistov. Lisice so takrat nataknili tudi nespornemu šefu province, 69-letnemu Luigiju Mancusi. Lani so njegov primer ločili od preostalih in mu bodo sodili posebej. Pred aretacijo se je mafijski šef kar devetnajst let uspešno skrival pred roko pravice.

Izdaja se plača s smrtjo

Po poročanju novinarjev francoske tiskovne agencije AFP so bili najzanimivejši deli sojenja pričevanja že prej omenjenih skesancev. Med petdeseterico, ki so »zamenjali stran« in v zameno za nižje kazni pričali proti nekdanjim prijateljem, sodelavcem, družini, je bil tudi Mancusov nečak Emanuele Mancuso. Odločitev, ki mu je spremenila življenje, je sprejel tik pred rojstvom prve hčere. Ni hotel, da bi se – tako kot on – rodila v svet kriminala, ki bi začrtal, če ne zapečatil njeno usodo. Na žalost se mu še sanjalo ni, da bo njegova partnerica ostala zvesta mafijski družini ter bo ostal tudi brez deklice. S stalno tarčo na hrbtu. Nezvestoba se v mafiji namreč plača s smrtjo. Če imajo srečo, jo skupi samo »izdajalčev« avto ali kuža. Če ne, jih čakajo neznosne muke. Obstajajo primeri, ko so skesance prisilili piti kislino in so jih tako ubili. Na Emanuelovo glavo je še vedno razpisan milijon evrov nagrade, izgubil je vse in vsakogar. V mafiji obstajata dve glavni pravili – prvo je, da je družina najpomembnejša, drugo pa je, da je molk zlato. Emanuel je prekršil obe. Policiji in tožilstvu je povedal vse, kar ve, in tega je bilo ogromno. Poznal je imena, datume, naročila za umor. Z njimi je delil podrobnosti o primeru tihotapca mamil, ki je umoril žensko, z njenim truplom pa nahranil svinje. On in drugi skesanci so na plan potegnili dolgo zakopane skrivnosti o izginulem orožju, reševalnih vozilih, v katerih so tihotapili droge, javnem vodovodu, ki so ga nezakonito potegnili do plantaže marihuane …

Še pred začetkom sojenja se je kakih 70 obtoženih odločilo za hitre postopke in pristalo za zapahi. Med temi, ki sedaj čakajo kazni, pa so tudi nekdanji javni uslužbenci, župan, odvetnik, nekdanji senator, saj se je mafiji v zadnjih desetletjih uspelo infiltrirati v vse pore lokalnih zakonitih poslov, njene lovke pa so segale vse do Kolumbije in Avstralije. Vse odločitve so se sprejemale v Kalabriji, tam je bilo središče vse moči in denarja. Tega je bilo ogromno, po ocenah kakih 50 milijard evrov na leto. To je le potrdilo navedbe protimafijskega državnega tožilca Nicola Gratterija, da se je združba iz pastirske mafije za ugrabitve prelevila v veliko kriminalno korporacijo. Gratteri sicer že trideset let živi in dela pod stalnim policijskim varstvom.