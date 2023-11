#kritika (S)poznati moč besed

Po svoje je simptomatično, da se vsa razmišljanja o Majakovskem začenjajo s koncem. Že Jakobson (do njega še pridemo) se je spraševal, kako je mogoče pisati o njegovi poeziji »zdaj«, torej kmalu po smrti, ko glavna tema pogovorov ne more biti na primer ritem, temveč pesnikova smrt, Pasternak (tudi on bo kmalu nazaj) pa mu je kakor v odgovor ponudil izhodišče v zapisu, narejenem kmalu po ogledu trupla, v katerem trdi, da je imel Majakovski na obrazu izraz, s katerim se življenje začenja, ne končuje. Kdo ve, ali je vedel, kako zelo je imel prav.