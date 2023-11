Prvi del baletnega večera Bolero sloni na istoimenskem in najbolj znamenitem delu Mauricea Ravela. Ta je skladbo napisal po naročilu ruske balerine Ide Rubinstein. Pri ustvarjanju tega dela, ki je tudi sicer v plesnih ansamblih po svetu med najbolj priljubljenimi, so Ravela med drugim fascinirali zvoki dobro naoljene težke mašinerije. Umetniški direktor baleta in koreograf Renato Zanella je pri snovanju plesnih gibov črpal iz osnovne Ravelove zamisli o večnem glasbenem boju za prevlado med ritmom (močjo) in melodijo (lepoto), vse skupaj pa si je zamislil kot sozvočje glasbe in plesa. Drugo veliko skladateljsko ime, ki bo zaznamovalo večer, je ​Frédéric Chopin. V njegovih Nokturnih je koreograf Edward Clug razmišljal o lepoti in globini tišine, na katerih je gradil plesno interpretacijo. Tišina je lahko namreč zelo zgovorna in pove marsikaj. Tretji del bo sklenilo Pomladno obredjeIgorja Stravinskega. Renato Zanella v tem delu skozi svoj koreografski izraz sporoča svoje prepričanje o obredu, tako močno prisotnem v človeški zgodovini – obredu vojne. Prepričan je, da žrtvujemo mir, da bi pridobili mir. V predstavi pleše številna zasedba domačih baletnih solistov, baletnega zbora, sodelujejo pa tudi študenti višje baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Scensko in kostumsko podobo je poleg Renata Zanelle prispeval še Thomas Mike, oblikovalca svetlobe pa sta Andrej Hajdinjak ter Tomaž Premzl. Orkestru s koncertnim mojstrom Gregorjem Travnom in pianistom Petrom Milićem bo dirigiral slovenskemu občinstvu že dobro znani maestro Kevin Rhodes.

Vse predstave so razprodane, organizatorji pa obljubljajo, da bodo zaradi velikega zanimanja na spored še v tem letu zagotovo uvrstili še kakšen termin. Dogodek je velik izziv za celotno ustvarjalno ekipo, sploh plesalci so že na trnih, kot je na včerajšnji tiskovni konferenci povedala plesalka Nina Noč, ki bo plesala v prvih dveh delih baletnega večera: »V veliko čast mi je, da mi je bila dodeljena tako močna vloga, kajti vsi poznamo Ravelov znameniti Bolero. Sam proces priprave na premiero se je začel že junija in takoj, ko smo začeli vaje, sem vedela, da bo to nekaj, pri čemer bom stopila iz okvirjev klasične balerine. Ne gre samo za to, da je vse skupaj fizično naporno, zelo pomembna je tudi sama interpretacija vloge. Prav tako je pomembno, da držimo publiko v vznemirjenju od začetka do konca. Imeti moramo to ravnovesje, da ne damo takoj vse iz sebe, temveč do konca držimo napetost. Že junija sem komaj čakala novembrsko premiero. Zelo sem vesela, da bom lahko pred publiko odplesala nekaj povsem drugega, kot so bili gledalci vajeni doslej.«