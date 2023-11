Na angleškem otoku Man se je končal eden letošnjih največjih šahovskih spektaklov – Grand Swiss 2023. Tako moški (odprti) kot ženski turnir sta se sklenila z indijskim zmagoslavjem, slavila sta Ramešbabu Vaišali in Gujrati Vidit (na fotografiji).

Čeravno Indijci postajajo vodilna svetovna šahovska sila, je dosežek izjemen. Turnirja sta namreč dobila 15. nosilec in 12. nosilka. Šokantno je zlasti prvo mesto Gujratija Vidita. Ob ostalih asih so vsaj štirje njegovi mlajši rojaki veljali za večje favorite. Poleg tega je bila tudi sama pot do velike zmage bolj podobna pravljici kot resničnosti. Turnir je namreč začel s porazom proti nizozemskemu velemojstru L'Amiju. Toda nadaljevanje je bilo kolosalno: osvojil je 8,5 točke iz desetih partij! Uspehu še sam ni mogel verjeti. Naslednji dan, ko je nekako prišel k sebi, je tvitnil: »Zmagati na tako močnem turnirju in se uvrstiti na turnir kandidatov je nekaj neponovljivega. Zdi se mi, da sanjam. Svojih občutkov ne znam izraziti z besedami.«

Nekoliko drugače je z 22-letno Ramešbabu Vaišala. Konkurenca je bila »strupena«, toda dobrih poznavalcev njena zmaga ni posebej presenetila. V zadnjih dveh letih je njena pot vodila le navkreber. Do vrhunca je prišlo na zadnjih dveh tekmovanjih. Pred fantastičnim Grand Swissom je na velikem prvenstvu v Katarju osvojila tretji, zadnji velemojstrski bal; za osvojitev naslova absolutnega velemojstra potrebuje le še tri ratinške točke. Nekateri menijo, da je v tem ciklusu tiha favoritinja za naslov svetovne prvakinje.

Kandidatski turnirji – sanje vseh šahistov

Turnirja v Angliji sta bila preliminarna dogodka v okviru svetovnih posamičnih prvenstev. Po dva najboljša sta se uvrstila na kandidatska turnirja, ki bosta aprila prihodnje leto v Torontu. V moški konkurenci je to uspelo Viditu in Američanu Hikaruju Nakamuri, v ženski pa Ramešbabi Vaišala ter Kitajki Tan Zhongyi. Slednja je na turnirju sicer zasedla tretje mesto, napredovala pa je zato, ker si je drugouvrščena Ana Muzičuk nastop v Kanadi zagotovila že na letošnjem svetovnem pokalu.

Na kandidatskih turnirjih bo nastopilo po osem udeležencev in udeleženk. Mesta še niso v celoti zapolnjena. Na moškem turnirju bodo nastopili: Jan Nepomnjaščij, R. Prag, Fabiano Caruana, Nijat Abasov, Vidit in Nakamura. Dve preostali mesti sta prihranjeni za zmagovalca nove serije FIDE Circuit 2023 ter za igralca z najvišjim ratingom s 1. januarjem prihodnje leto.

Na ženskem turnirju bodo sodelovale: Lei Tingjie, Katerina Kagno, Aleksandra Gorjačkina, Nurgiul Salimova, A. Muzičuk, R. Vaišali in T. Zhongyi. Osmo mesto prav tako čaka igralko z najvišjim ratingom na prvi januarski dan.