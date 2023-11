Slovenska reprezentanca v smučarskem teku, v kateri bodo na uvodu svetovnega pokala v Ruki ob Evi Urevc in Mihu Šimencu še Anja Mandeljc, Vili Črv, Anže Gros in Miha Ličef, se je v začetku tedna vrnila s priprav v Muoniu, ki leži več kot 200 kilometrov nad arktičnim krogom v severozahodni Laponski. V mestecu, ki slovi po tem, da je v njem najčistejši zrak na svetu, so nastopili tudi na treh tekmah FIS. Z najboljšim izidom se je izkazala Urevčeva, ki je nastopila le v tekmi na 10 km v prosti tehniki s posamičnim startom. Pred njo je bila le Nemka Victora Carl. Solidno je nastopal tudi Šimenc, ki se je v sprintu edini od Slovencev uvrstil v izločilne boje, kjer je bil 20., v tekmi na 10 km prosto je bil 27., na 10 km klasično pa 30.

»Kmalu bomo dobili odgovore, kako uspešne so bile poletne priprave. Na splošno je pri vseh zaznati, da so napredovali, kar so potrdili tudi rezultati s testiranj, tudi v Muoniu smo dosegli nekaj solidnih rezultatov. Sezona bo dolga. Ker v letošnji sezoni ne bo ne olimpijskih iger ne svetovnega prvenstva, bodo imeli tekmovalci zaradi tega različne cilje. Eden od vrhuncev za vse bo novoletna turneja Tour de Ski, zanimiva bo tudi turneja po Severni Ameriki in v Kanadi. Vsekakor nas zanima tudi skupni seštevek svetovnega pokala. Skratka, sezona bo zagotovo zanimiva z več vidikov,« je danes v prostorih Smučarske zveze Slovenije na novinarski konferenci dejal Ola Vigen Hattestad, ki bo tudi v letošnji sezoni s svojim pomočnikom Nejcem Brodarjem vodil slovensko tekaško reprezentanco.

Eva Urevc je v Muoniu dobila dodatno motivacijo

Uvodne tekme v Ruki, ki leži v neposredni bližini Kuusama, kjer se bo prihodnji teden začel tudi svetovni pokal v moških smučarskih skokih, najbolj nestrpno pričakuje Urevčeva, ki je lani po odhodu Anamarije Lampič med biatlonke postala prvo ime slovenske tekaške reprezentance. Zelo je napredovala v tekmah na razdaljo, kar je potrdila tudi nedavno v Muoniu, najbolj pa je opozorila nase na novoletni turneji, ko je bila trikrat med deseterico, na koncu pa je osvojila 12. mesto.

»Zagotovo je pred začetkom svetovnega pokala prisoten določen pritisk, kajti nikoli ne veš, kako dobro si delal v pripravljalnem obdobju. Pomembno je bilo, da sem v pripravah uživala. Da smo na pravi poti, je potrdila tekma v Muoniu, ki mi je dala dodatno motivacijo. Veselim se že tekem v Ruki in konkurence, ki me tam čaka. Za zdaj lahko rečem, da še nisem v tisti pravi formi, vendar verjamem, da se bo stopnjevala iz tekme v tekmo, tako da gremo lahko zelo pozitivno naprej,« je bila odhodom na Finsko dobro razpoložena Eva Urevc, 28-letna tekačica iz Gorij, ki je po koncu lanske sezone odšla na zaslužen oddih na Havaje. Pred začetkom letošnje sezone je zamenjala proizvajalca smuči, s katerim dobro sodeluje, prav tako se ne boji nizkih temperatur, ki jih čakajo v uvodu sezone. »Že v Muoniu so bile temperature nizke. S tem se je treba sprijazniti in se čim bolje ogreti.«

Za Šimenca sezona velikih priložnosti

Tudi v letošnji sezoni bo Miha Šimenc tisti, od katerega se bo največ pričakovalo v moškem delu tekaške reprezentance. Lani se je po dveh slabših sezonah spet približal svetovnemu vrhu, zato je priprave na novo sezono začel še z večjim elanom. Poleti je imel nekaj težav z zdravjem, vendar to ni bistveno vplivalo na njegovo trenutno pripravljenost.

»Na splošno smo delali dobro. Prve tekme so pokazale dobro stanje, a za svetovni pokal je treba narediti še korak naprej. Lani je bilo kar nekaj pritiska, tudi prej se je to stopnjevalo zaradi Planice. Po svetovnem prvenstvu v Planici sem bil psihično kar utrujen, letos pa je popolnoma drugače. To sezono vidim kot veliko priložnost, zame je odlično, da si vsak postavi svoj cilj in načrtuje formo za točno določeno tekmo,« se nove sezone veseli Logatčan, ki bo čez dober mesec dni praznoval svoj 28. rojstni dan.

Nekoliko manj visoke cilje so si v novi sezoni postavili preostali člani najmočnejše slovenske reprezentance. Zaradi vojaškega usposabljanja je nekoliko v primanjkljaju treninga Anja Mandeljc, ki bo skušala narediti korak naprej v primerjavi z lansko sezono, ko se je nekajkrat uvrstila med prvih trideset, s podobnimi izidi pa se spogledujejo tudi Črv, Gros in Ličef.

*** 8 držav na 15 različnih prizoriščih bo v letošnji sezoni gostilo tekme svetovnega pokala. Največ prizorišč, po tri, bo na Norveškem in Švedskem, po dve v Italiji, Finski in Švici ter po eno v Nemčiji, Kanadi in ZDA.