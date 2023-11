Amorfna masa delat, elita študirat?

Maja letos so na Floridi sprejeli zakon, s katerim so v javnih šolah prepovedali uporabo telefonov med poukom. Za to so se odločili na podlagi izsledkov raziskav ter opažanj staršev in učiteljev. Nenehna prisotnost pametnih telefonov, so ugotavljali vsi po vrsti, ogroža poučevanje in učenje, počutje in psihično zdravje otrok, slednje zlasti zaradi razraščajočega se spletnega nasilja. V nekaterih šolah so na primer učenci celo inscenirali napade na sošolce, da so lahko dogajanje v šoli posneli in objavili na družbenih omrežjih. Raziskave so tudi pokazale, da že sama prisotnost telefona na mizi moti pozornost učencev do te mere, da se ne morejo osredotočiti na pouk. Tudi zato so v eni od floridskih osnovnih šol naredili korak dlje in učencem prepovedali uporabo mobitelov tudi med odmori. Odzivi staršev, učiteljev in učencev so bili zanimivi in bi jih veljalo preučiti – če bi seveda razmislek o morebitni zakonski regulaciji uporabe mobilnih telefonov tudi pri nas kdaj zašel na agendo odločevalcev.